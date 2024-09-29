Отопление в Казани начали давать раньше срока

Если человек живет в многоквартирном доме, то, чтобы ему (и другим жильцам) дали тепло пораньше, нужно желание большинства собственников. Такие решения надо принимать на общем собрании собственников, а потом отправить протокол в управляющую организацию для дальнейшей отработки с теплоснабжающими организациями.