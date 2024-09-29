Жителей некоторых районов Башкирии предупредили о заморозках до −2°С

Также в регионе прогнозируется переменная облачность. Без осадков. Ветер южный, юго-западный 4−9 м/с, местами порывы до 14 м/с.
Температура воздуха ночью составит +7,+12°С, местами до +2°С, днем +19,+24°С.
В некоторых южных районах Башкирии завтра, 30 сентября, ожидается чрезвычайная пожароопасность, ночью по юго-востоку заморозки в воздухе и на поверхности почвы 0,-2°С. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС по РБ.
Также в регионе прогнозируется переменная облачность. Без осадков. Ветер южный, юго-западный 4−9 м/с, местами порывы до 14 м/с.
Температура воздуха ночью составит +7,+12°С, местами до +2°С, днем +19,+24°С.