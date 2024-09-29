Жителей некоторых районов Башкирии предупредили о заморозках до −2°С

В некоторых южных районах Башкирии завтра, 30 сентября, ожидается чрезвычайная пожароопасность, ночью по юго-востоку заморозки в воздухе и на поверхности почвы 0,-2°С. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС по РБ.