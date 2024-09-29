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Дамиано Давид из Måneskin дебютировал сольно с синглом Silverlines

Фронтмен итальянской рок-группы Måneskin Дамиано Давид выпустил свой первый сольный трек Silverlines. Продюсером сингла выступил Labrinth, известный по своей работе над саундтреком к сериалу «Эйфория» (2019-…).

Источник: Звук

Фронтмен итальянской рок-группы Måneskin Дамиано Давид выпустил свой первый сольный трек Silverlines. Продюсером сингла выступил Labrinth, известный по своей работе над саундтреком к сериалу «Эйфория» (2019-…).

По словам Дамиано, он решил начать свою сольную карьеру с баллады Silverlines, так как она «довольно уникальна» по сравнению с другими треками с грядущего альбома. Об этом музыкант рассказал в интервью NME.

Как ни странно, это первая песня, но для меня это замыкание круга и конец моего путешествия.

Дамиано Давид.

певец.

Дамиано также рассказал, что его будущий сольный лонгплей будет «очень необычным, очень драматичным и очень театральным».

Måneskin представили свой последний альбом «Rush!» в начале 2023 года. После этого никакой информации о прекращении групповой деятельности не поступало.