Самолёт Сочи — Пермь прервал взлёт и вернулся на стоянку из-за неполадок

Ранее perm.aif.ru писал, что пассажиры рейса Сочи — Пермь были вынуждены четыре часа ждать взлёта, находясь в самолёте. После этого их вернули в аэропорт. Об этом СМИ сообщила пермячка, которая пыталась попасть домой. Взлёт перенесли с 22:35 28 сентября на 8:25 (по времени Сочи) 29 сентября. Людям сообщили, что причина заключается в поломке самолёта. Информация о задержке рейса подтверждалась данными онлайн-табло аэропорта Сочи.