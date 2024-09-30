Самолёт Сочи — Пермь прервал взлёт и вернулся на стоянку из-за неполадок.
Об этом пишет телеграм-канал Aviaincident со ссылкой на электронное сообщение от диспетчера из Ростова-на-Дону.
По данным источника, 28 сентября «Боинг» рейса 365 авиакомпании «Победа» прервал взлёт в 23.28 на скорости 76 узлов из-за проблем системы кондиционирования. После этого самолёт вернулся на стоянку.
Ранее perm.aif.ru писал, что пассажиры рейса Сочи — Пермь были вынуждены четыре часа ждать взлёта, находясь в самолёте. После этого их вернули в аэропорт. Об этом СМИ сообщила пермячка, которая пыталась попасть домой. Взлёт перенесли с 22:35 28 сентября на 8:25 (по времени Сочи) 29 сентября. Людям сообщили, что причина заключается в поломке самолёта. Информация о задержке рейса подтверждалась данными онлайн-табло аэропорта Сочи.