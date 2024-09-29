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Омский медик две недели оказывал помощь в Курске

Он был в составе омского отделения Национального Центра Помощи пропавшим и пострадавшим.

Источник: Комсомольская правда

Анатолий Альбрехт, медицинский брат приемного отделения КМСЧ № 9 из Омска, провел две недели в Курске, помогая мирному населению, эвакуированному из приграничных районов.

Он работал в составе омского отделения Национального Центра Помощи пропавшим и пострадавшим. Анатолий занимался приемом, фасовкой и выдачей гуманитарной помощи, а также оказывал поддержку раненым. Благодаря своему медицинскому образованию, он также работал в стабилизационном пункте, где принимали раненых с передовой.

В сотрудничестве с врачом он проводил осмотры, перевязки, обезболивание и заполнял документы для передачи пострадавших скорой помощи для дальнейшей доставки в госпиталь.