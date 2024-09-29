Омский медик две недели оказывал помощь в Курске

Он работал в составе омского отделения Национального Центра Помощи пропавшим и пострадавшим. Анатолий занимался приемом, фасовкой и выдачей гуманитарной помощи, а также оказывал поддержку раненым. Благодаря своему медицинскому образованию, он также работал в стабилизационном пункте, где принимали раненых с передовой.