В Ростовской области часть трассы М-4 «Дон» заволокло дымом из-за пожара

В Октябрьском сельском районе Ростовской области трассу М-4 «Дон» заволокло дымом от ландшафтного пожара. Об этом водителей предупредили в донской Госавтоинспекции.
В частности, речь идет об участке в районе реки Аюта, где располагается мемориальный комплекс «Журавли».
По данным донского МЧС, там горит около 1000 кв метров сухой растительности. Угрозы для населенных пунктов нет. В тушении задействовано 23 человека и семь единиц техники.
В ведомстве отметили, что водителям следует соблюдать скоростной режим и держать безопасную дистанцию. Ситуацию осложняет сильный ветер, порывы которого достигают 15 м/с.
Отметим, что, по данным сервиса «Яндекс пробки», в районе задымления образовалась пробка протяженностью около пяти километров.