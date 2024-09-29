Где искать бесплатные секции и кружки для ребенка? Собрали лучшие варианты

От травоплетения до суперконтента



Кампания по набору ребят в центре дополнительного образования детей и молодежи «Ранак» начинается с конца августа. По словам заместителя директора по учебно-воспитательной работе Нины Гульмантович, самыми популярными остаются объединения художественного профиля. На их базе в центре действует три образцовые и четыре народные студии. Не менее активно ребята записываются в кружки физкультурно-спортивного и общественно-гуманитарного профиля.



Каждый год здесь открывают новые объединения по интересам. К примеру, в этом запустили сразу 19 кружков, в том числе это школа эффективного лидерства «Пионерский менеджмент», «Юный блогер», «Академия талантов», «Журналистика для детей и подростков», «Переговорные поединки», «Мир профессий».



— Пожалуй, самой популярной среди детей и подростков стала школа эффективного лидерства. В «Юном блогере» знакомят с соцсетями как каналом взаимодействия человека и общества, прививают культуру поведения в виртуальном пространстве. Здесь изучают влияние интернета на социализацию молодежи и раскрытие личности посредством ведения онлайн-дневника. Учатся ориентироваться в потоках информации и создавать суперконтент, — отмечает Нина Николаевна.



Впервые центр пригласил в кружок по травоплетению. Набралось две группы.



— Ребят учат правильно собирать травы и сушить, создавать из них уникальные узоры, плести различные предметы, в том числе и для быта, — уточняет собеседница. — Высокий спрос на вокальные кружки. В этом году ввели совершенно новое направление — народное пение в современной обработке.



Сеть учреждений дополнительного образования центрального региона включает почти 50 центров различных профилей. К примеру, на базе ГУО «Центр творчества детей и молодежи Минского района» дети постигают тонкости живописи и лепки, а еще пения и танцев. На Солигорщине обучаются в школе ведущих, занимаются декоративной росписью, ручным ткачеством и макраме. В Несвижском районе на занятиях в мастерских создают бисерные коллажи, аппликации, оригами.



Фотошопят и покоряют скалы



По семи направлениям работает ГУО «Витебский городской центр дополнительного образования детей и молодежи». Причем в отделе одного только технического творчества мы насчитали порядка 20 кружков. В топе — «Компьютерное творчество» для детей от 9 до 17 лет, где изучают язык программирования.



— Обучение рассчитано на три года и идет поэтапно. Для начала ребята знакомятся с операционной системой, средствами работы с текстовыми документами, затем переходят к современным графическим программам, в том числе фотошопу. Также учатся производить несложный ремонт и диагностику компьютера, создают простейшие веб-сайты, — рассказывает методист отдела технического творчества Наталья Егунева. — В объединении по интересам «Клип-Арт» занимаются дизайном: рисуют векторные изображения, создают авторские открытки, плакаты, буклеты. Участники этого кружка недавно победили на одном из республиканских конкурсов, представив на суд жюри оригинальный логотип собственной разработки.



Азы технического конструирования и моделирования, архитектурного макетирования, технологий художественной обработки кожи постигают во время обучения в «Мастер и Ко».



— Недавно ребята из этого кружка представили уникальную работу — инсталляцию под названием «Шагал шагал» по мотивам творчества известного художника. Делали ее в коллаборации с учащимися из «Юных аниматоров», которые добавили туда дополненную реальность. И картины мастера оживали, — поясняет Наталья Анатольевна. — На занятиях в Replicator дети делают объекты из картона, пеноплекса, полистирола и оживляют их за счет простейших механических и электротехнических устройств.



Туристско-краеведческий профиль ГУДО ЦТДМ «Родничок» на Могилевщине объединил порядка 400 детей. Представлено сразу несколько направлений, в том числе спортивное ориентирование, скалолазание.



— Скалолазанием занимаемся на базе нескольких учебных учреждений, где есть тренажеры, имитирующие поверхность гор. В осенне-весенний период занятия проходят на 17-метровой гранитной опоре по всем правилам и с соблюдением техники безопасности. Также выезжаем за пределы Могилева. Сейчас рассматриваем возможность проведения тренировок на территории Ленинградской области, — отмечает завотделом Федор Федорович и уточняет, что самая младшая группа по этому направлению — дети от 6 до 8 лет.



Кроме того, педагоги организовывают для учащихся походы и экскурсии, а также занимаются спортивным ориентированием.



В экспериментальную группу по художественно-речевому профилю в этом году пригласило ГУО «Центр творчества детей и молодежи Советского района г. Гомеля».



— Обучение рассчитано на детей от 6 лет. Сделаем акцент на развитие речи, в частности для выступления на сцене, — поясняет заместитель директора по учебно-методической работе Дарья Чикунова и уточняет, что всего в центре занимается порядка трех тысяч детей. — Кружки совершенно разного формата: от декоративно-прикладного и театрального творчества до спортивного и технического направления.



Для старшеклассников, которые планируют поступать в школы искусств, в этом году открыта новая группа «Академический рисунок». Давно и успешно работает объединение по интересам «Очарование», где педагог учит девчонок делать прически и макияж. Это направление также востребовано. Досуг сквозь пиксели

В центре творчества детей и молодежи «Спектр» Гродно уже обучается порядка полутора тысяч ребят, но набор все еще продолжается. Работа здесь ведется по семи профилям, в их числе — художественный.



— Одно из популярнейших направлений — изобразительное искусство, куда входит и «цифровой рисунок». В объединении по интересам «3D сфера» знакомим ребят с работой 3D-принтера, программами объемного моделирования. Значительно расширили в этом году естественно-математический профиль в области информатики и робототехники. Очень востребованы такие кружки, как Robokids, «Граф Корел», «ИнженериК», — делится заместитель директора по учебно-методической работе Олеся Косенко.



Разработана в центре программа по физкультурно-спортивному профилю, позволяющая ребятам научиться играть в футбол и настольный теннис. Эстрадному вокалу обучают детей в объединениях по интересам «Новые звезды», «СОЛО», «Про вокал», а в кружках «Юный виртуоз», «Моцарт+» и «Аккорд» — игре на фортепиано и гитаре.



— В этом году появился новый подростковый клуб «Ольшаночка», куда еще идет набор. В клубах по месту жительства учащихся представляем все без исключения профили, ориентируясь на то, чтобы дополнительное образование было не только на бесплатной основе, но и в шаговой доступности, — заключает собеседница.



В Брестском центре дополнительного образования детей и молодежи работает пять отделений, в том числе изобразительного искусства и декоративного творчества. Пожалуй, эти направления — одни из самых популярных у детей.



— В нашем центре несколько образцовых студий: «Крокi», «Аквариум», «Радуга». Ребята занимаются керамикой, соломоплетением, росписью по стеклу, постигают азы маляванки. Для педагогов важно, чтобы дети с раннего возраста включались в мир творчества, — говорит заведующий отделом изобразительного искусства и декоративно-прикладного творчества Нина Абрамчик, обращая наше внимание на образцовую студию моды и дизайна одежды «Креатив». — Набираем детей с пятого класса. Опытный педагог учит технологии пошива: от самых простых до сложных вещей, к примеру, верхней одежды. У нас установлен комплекс современного оборудования. Учащиеся студии побеждают на различных конкурсах. Также ведется точечная работа с одаренными детьми, которые показали себя в разных видах творческой деятельности.



Марина ВАЛАХ.