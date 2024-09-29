Леди Гага заявила, что ее новый альбом будет «неуравновешенным»

Поп-исполнительница Леди Гага рассказала, что ее грядущая пластинка кажется ей «неуравновешенной». Выпуск альбома, о котором пока что практически ничего не известно, запланирован на февраль 2025 года.
Певица отметила, что пока не готова подробно говорить о будущем полноформатнике, пишет Rolling Stone. При этом Гага все же сказала о нем пару слов.
Он (альбом — прим. ред.) кажется неуравновешенным, больше похожим на меня или на Харли [Квинн]. Или на кого-то еще.
Леди Гага.
певица.
Ранее Леди Гага выпустила специальный альбом Harlequin (2024) в поддержку фильма «Джокер: Безумие на двоих» (2024), в котором она сыграла роль Харли Квинн. Лонгплей увидел свет 27 сентября 2024 года.