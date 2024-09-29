В Симферополе открыли памятник Святителю Луке Крымскому и выставку о его жизни

С божественной литургии в соборе Свято-Троицкого женского монастыря Симферополя начался этот день в Симферополе. Здесь покоятся мощи святителя Луки Крымского и с самого утра у стен храма собрались верующие. Литургию в стенах собора совершил митрополит Симферопольский и Крымский Тихон (Шевкунов).
А в полдень в торжественной обстановке в Симферополе открыли памятник святителю Луке Крымскому. Киевский медицинский госпиталь Красного Креста стал первым местом работы молодого врача Войно-Ясенецкого. Весь мир знает его как Луку Крымского — выдающегося врача, ученого, архиепископа Симферопольского и Крымского, канонизированного Русской православной церковью. В это трудно поверить, но свой труд «Очерки гнойной хирургии» он начал писать будучи заключенным Ташкентской тюрьмы. В ноябре того же 1923 года Валентин Феликсович отправился в свою первую ссылку в Нырымский край, а оттуда в Туруханский край. Его стойкость и вера, его непоколебимые убеждение вызывали внутреннее содрогание новой власти. Из одной ссылки, его отправили в другую, в деревню Плахино в низовьях Енисея, в 230 километрах за Полярным кругом. В зимовье, где он провел около трех месяцев, стекла в окнах заменяли кусочки льда.
— Скульптор очень точно уловил внутренний мир святителя Луки. Он строгий на памятнике, и строгий в жизни. Строгий и принципиальный по отношению, прежде всего, к себе, к своему врачебному долгу. Строгий, по отношению к окружающим, — сказал на церемонии открытия памятника митрополит Симферопольский и Крымский Тихон (Шевкунов). — Нам предстоит еще многое узнать об этом человеке, нашем великом земляке. Попросим его мудрости, его мужества, хотя бы частичку, и его милосердия, которое он нес людям.
Начало Великой Отечественной войны застало Войно-Ясенетского в очередной ссылке, теперь в Красноярском крае. Оттуда святитель направил телеграмму Председателю Президиума Верховного Совета СССР Михаилу Калинину, попросив разрешения оперировать раненых. После войны готов был снова вернуться в ссылку. Телеграмму в Москву не передали, но 30 сентября 1941 года стал консультантом всех госпиталей Красноярского края и главным хирургом эвакуационного госпиталя № 1515.
Позже в Тамбове под руководством архиепископа Луки за несколько месяцев 1944 года для нужд фронта было перечислено более 250 тысяч рублей на строительство танковой колонны имени Дмитрия Донского и авиаэскадрильи имени Александра Невского. В общей же сложности за неполные два года на нужды армии прихожанами было перечислено около миллиона рублей.
— Из семи тысяч раненых красноармейцев, которых он прооперировал в красноярском госпитале, 40 процентов вернулись в строй, и продолжали сражаться за победу, — рассказал Председатель Наблюдательного совета Фонда «Елисаветинско-Сергиевское просветительское общество» Анна Громова. — В Тамбове, где до приезда Валентина Феликсовича Войно-Ясенецкого действовали только три православные церкви, с его появлением в городе были открыты десятки приходов".
В память о духовном и жизненном подвиге святителя Луки Крымского у Медицинской академии имени С. И. Георгиевского открылась выставка Фонда «Елисаветинско-Сергиевское просветительское общество» и Института всеобщей истории Российской Академии наук — «Святитель Лука: врач, педагог, пастырь». Ее презентация состоялась в 2023 году в Ташкенте — городе, где началось епископское служение святителя Луки. Устроители собрали редкие фотографии документы, повествующие о самых важных этапах жизни архипастыря, от рождения, профессиональной деятельности в Переславле-Залесском и переезда с семьей в Ташкент в 1917 году, до его ссылки в Архангельск и окончания жизненного пути в Крыму в сане архиепископа Симферопольского и Крымского. Выставка уже побывала во многих городах России, участвующих в проекте «Императорский маршрут», и после экспозиции в столице республики отправится по городам и образовательным учреждениям полуострова.
— Работа над проектом шла три года. Мы заранее знали место, где будет установлен памятник. И оно не случайно. Рядом находится Медицинская академия, в стенах которой Валентин Феликсович оперировал, преподавал. Здесь же неподалеку был собор, в котором он служил, — рассказал «РГ» директор Международного фонда «Под Покровом Богородицы» Евгений Королев.
Член бюро Президиума Всемирного Русского Народного Собора Елена Аксенова подчеркнула значимость открытия нового памятника архиепископу Луке (Войно-Ясенецкому) в Симферополе: «Очень важно, что новый памятник святителю Луке установлен у медицинской академии. Сегодня на мероприятии очень много студентов и я надеюсь, что они из жизни святителя Луки возьмут в свою жизнь правильные посылы, которые нам оставил святитель Лука».