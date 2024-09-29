В Симферополе открыли памятник Святителю Луке Крымскому и выставку о его жизни

А в полдень в торжественной обстановке в Симферополе открыли памятник святителю Луке Крымскому. Киевский медицинский госпиталь Красного Креста стал первым местом работы молодого врача Войно-Ясенецкого. Весь мир знает его как Луку Крымского — выдающегося врача, ученого, архиепископа Симферопольского и Крымского, канонизированного Русской православной церковью. В это трудно поверить, но свой труд «Очерки гнойной хирургии» он начал писать будучи заключенным Ташкентской тюрьмы. В ноябре того же 1923 года Валентин Феликсович отправился в свою первую ссылку в Нырымский край, а оттуда в Туруханский край. Его стойкость и вера, его непоколебимые убеждение вызывали внутреннее содрогание новой власти. Из одной ссылки, его отправили в другую, в деревню Плахино в низовьях Енисея, в 230 километрах за Полярным кругом. В зимовье, где он провел около трех месяцев, стекла в окнах заменяли кусочки льда.