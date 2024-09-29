Должностные лица будут отвечать за строительство школы в Слюдянке

Губернатор Иркутской области в завершении рабочей поездки в Слюдянский район провел встречу с жителями. Как сообщает пресс-служба регионального правительства, на ней Игорь Кобзев заявил, что должностные лица будут нести персональную ответственность за возведение школы в городе. Строительство учебного заведения началось еще в 2019 году, но затем было остановлено. Сейчас контракт заключен с новой организацией.
— С 2019 года тянется вопрос, есть судебные решения, уголовные дела. В первую очередь за строительство отвечают мэр Слюдянского района Алексей Шульц и компания-подрядчик. Я поручаю оказать им всестороннюю помощь первому замминистра строительства региона Алексею Емелюкову, руководителю службы жилищного и строительного надзора региона, директору ГАУ «Экспертиза строительства в Иркутской области», депутату Заксобрания Федору Саломатову. Деньги на достройку будут выделены. Школу нужно открыть в 2026 году, — сказал Игорь Кобзев.
Также на встречи обсуждали вопросы в сферах здравоохранения, образования, культуры, спорта, ЖКХ и дорог. Кроме того, были вручены награды бойцам спецоперации, а память погибших почтили минутой молчания.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что глава региона встретился с волонтерами группы «Озеро сердца» в Слюдянке.