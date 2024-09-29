Должностные лица будут отвечать за строительство школы в Слюдянке

Губернатор Иркутской области в завершении рабочей поездки в Слюдянский район провел встречу с жителями. Как сообщает пресс-служба регионального правительства, на ней Игорь Кобзев заявил, что должностные лица будут нести персональную ответственность за возведение школы в городе. Строительство учебного заведения началось еще в 2019 году, но затем было остановлено. Сейчас контракт заключен с новой организацией.