В 12 районах Воронежской области на следующей неделе отключат электричество

С понедельника, 30 сентября, по пятницу, 4 октября, в 12 районах Воронежской области пройдут плановые отключения электричества. Их специально делают с 8.00 до 18.00, когда много местных жителей, по идее, должны находиться на работе или на пути к ней. Есть только одно исключение. Во вторник, 1 октября, часть Ольховатского района останется без света с 5.15 до 7.30.
Отключения света необходимы для замены проводов и опор линий электропередачи, проведения техобслуживания трансформаторных подстанций, а также для установки новых линий электропередачи.
Без света в течение этих восьми часов будут оставаться жители населенных пунктов в Аннинском, Бобровском, Бутурлиновском, Верхнехавском, Кантемировском, Ольховатском, Поворинском, Подгоренском, Рамонском, Репьевском, Таловском и Хохольском районах.
График отключений с населенными пунктами, датами и временем, когда не будет света, можно увидеть после перехода по этой ссылке.