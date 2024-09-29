В 12 районах Воронежской области на следующей неделе отключат электричество

С понедельника, 30 сентября, по пятницу, 4 октября, в 12 районах Воронежской области пройдут плановые отключения электричества. Их специально делают с 8.00 до 18.00, когда много местных жителей, по идее, должны находиться на работе или на пути к ней. Есть только одно исключение. Во вторник, 1 октября, часть Ольховатского района останется без света с 5.15 до 7.30.