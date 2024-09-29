Какие фильмы выходят в кино и в сети в октябре 2024 года

В «сером» прокате — сиквел «Джокера» Тодда Филлипса, а в легальном — победившая в Каннах «Анора» с Марком Эйдельштейном и Юрой Борисовым, романтическая лента «Время жить» с Эндрю Гарфилдом и Флоренс Пью, а также норштейновские «Ежик в тумане» и «Сказка сказок», байопик Дональда Трампа, новая экранизация «Жребия» Стивена Кинга и многое другое. «Газета.Ru» изучила, какие фильмы выходят в кинотеатрах и онлайн в октябре, и рассказывает о самых интересных.
«Жребий» («Salem’s Lot»), реж. Гари Доберман.
Где и когда смотреть: на Max — с 3 октября.
Новая экранизация романа Стивена Кинга «Жребий», снятая сценаристом дилогии «Оно» и «Проклятия Аннабель» Гари Доберманом. По сюжету писатель Бен Мейерс возвращается в свой родной городок Джерусалемс-Лот за вдохновением, но сталкивается с крайне мрачными событиями.
«Другой человек» («A Different Man»), реж. Аарон Шимберг.
Где и когда смотреть: в кино — с 3 октября.
Черно-комедийный психотриллер, за роль в котором Себастьян Стэн получил «Серебряного медведя» на Берлинском кинофестивале. Фильм рассказывает о мужчине, который переносит операцию на лице, чтобы избавиться от проблем, вызванных его внешностью. Но после этого герой становится одержим спектаклем, основанным на его прежней жизни.
«Досье “Черная канарейка” (“Canary Black”), реж. Пьер Морель.
Где и когда смотреть: в кино — с 3 октября.
Шпионский триллер от постановщика «13 района» и «Заложницы» Пьера Мореля. Кейт Бекинсейл изображает агентку ЦРУ, чьего мужа похищают террористы, чтобы обменять на секретные данные.
«Агент на уикенд» («Weekend in Taipei»), реж. Джордж Хуан.
Где и когда смотреть: в кино — с 3 октября.
Первый за 20 с лишним лет фильм режиссера «Среди акул» и «Троянской штучки» Джорджа Хуана — боевик, написанный в соавторстве с Люком Бессоном. В центре истории — агент Управления по борьбе с наркотиками (Люк Эванс), который спустя долгое время воссоединяется со своей бывшей возлюбленной — наемной перевозчицей из Тайбэя (Квай Луньмэй).
«Тихое место: Азраэль» («Azrael»), реж. И. Л. Кац.
Где и когда смотреть: в кино — с 3 октября.
Постапокалиптический экшн-хоррор про девушку (Самара Уивинг), которая пытается спастись от зловещего культа и не быть принесенной в жертву древнему злу.
«Жизнь» («Sterben»), реж. Маттиас Гласнер.
Где и когда смотреть: в кино — с 3 октября (перенесен с сентября).
Лучший сценарий Берлинского кинофестиваля — 2024. В центре сюжета — супружеская пара, стоящая на пороге смерти, а также двое их детей, погруженные в собственные проблемы.
«История двух сестер» («Janghwa, Hongryeon»), реж. Ким Чжи Ун.
Где и когда смотреть: в кино — с 10 октября.
Ранняя картина режиссера Ким Чжи Уна — хоррор «История двух сестер», основанный на популярной корейской сказке. По сюжету девушка, выписанная из психиатрической лечебницы, возвращается домой вместе со своей сестрой. Там героини сталкиваются с тревожными событиями.
«Час тишины» («The Silent Hour»), реж. Брэд Андерсон.
Где и когда смотреть: в кино — с 10 октября.
Юэль Киннаман, недавно сыгравший у Джона Ву в «Немой ярости» мужчину, который потерял речь, теперь изображает у Брэда Андерсона («Машинист») полицейского, лишившегося слуха (по-английски картины и называются почти одинаково — «Silent Night» и «The Silent Hour»). По сюжету герой Киннамана вместе с напарником (Марк Стронг) должен защитить глухую свидетельницу убийства от команды коррумпированных копов, которые пытаются устранить ее до того, как она даст показания.
«Планета одиночек» («Lonely Planet»), реж. Сюзанна Грант.
Где и когда смотреть: на Netflix — с 11 октября.
Мелодрама сценаристки «Эрин Брокович» Сюзанны Грант о женщине (Лора Дерн), которая закручивает судьбоносный роман с мужчиной (Лиам Хемсворт) на отдыхе в Марокко.
«Джокер: Безумие на двоих» («Joker: Folie à Deux»), реж. Тодд Филлипс.
Где и когда смотреть: в кино* — с 12 октября.
Продолжение криминального триллера Тодда Филлипса «Джокер» с Хоакином Фениксом в роли одного из главных злодеев комиксов DC. В сиквеле речь пойдет об отношениях Джокера с доктором Харлин Квинзел (Леди Гага), которую он встречает в лечебнице Аркхэм.
«Анора» («Anora»), реж. Шон Бэйкер.
Где и когда смотреть: в кино — с 17 октября.
«Золотая пальмовая ветвь» Каннского фестиваля 2024 года — комедийная драма Шона Бэйкера про любовь стриптизерши и сына русского олигарха. В картине снялись Майки Мэдисон («Однажды в… Голливуде», «Крик 5»), Марк Эйдельштейн («Сто лет тому вперед»), Юра Борисов («Мир! Дружба! Жвачка!») и Алексей Серебряков («Левиафан»).
«Ежик в тумане» и «Сказка сказок», реж. Юрий Норштейн.
Где и когда смотреть: в кино — с 17 октября.
Анимационные шедевры Юрия Норштейна, впервые получающие широкий кинотеатральный прокат.
«Братья» («Brothers»), реж. Макс Барбаков.
Где и когда смотреть: на Amazon Prime Video — с 17 октября.
Второй фильм режиссера «Зависнуть в Палм-Спрингс» Макса Барбакова — криминальная комедия с Джошем Бролином и Питером Динклэйджем, ностальгирующая по «Близнецам» Айвана Райтмана. Сюжет вращается вокруг близнецов-преступников, которые берутся за очередное дело.
«Пришелец», реж. Иван Соснин.
Где и когда смотреть: в кино — с 24 октября.
Драма Ивана Соснина («Далекие близкие») про чудака из уральской деревушки (Максим Стоянов), который мечтает вступить в контакт с инопланетянами, а те сами его находят — под видом маленькой девочки (Алена Мирошникова). Подробнее о фильме «Газета.Ru» писала во время Московского кинофестиваля.
«Замри» («Don’t Move»), реж. Адам Шиндлер и Брайан Нетто.
Где и когда смотреть: в кино — с 24 октября.
Хоррор-триллер про женщину, которой нужно спастись от опасного убийцы прежде, чем окончательно подействует паралитик, который он ей ввел. Продюсер — Сэм Рейми.
«Время жить» («We Live in Time»), реж. Джон Краули.
Где и когда смотреть: в кино — с 31 октября.
Романтическая драмеди режиссера «Бруклина» Джона Краули о трогательных отношениях двух молодых людей (Флоренс Пью и Эндрю Гарфилд), растянувшихся на десятилетие.
«Ученик. Восхождение Трампа» («The Apprentice»), реж. Али Аббаси.
Где и когда смотреть: в кино — с 31 октября.
Байопик бывшего (и, предположительно, будущего) президента США Дональда Трампа, посвященный его бизнес-карьере в Нью-Йорке 70-х-80-х. В главной роли снялся Себастьян Стэн, также в ленте сыграли Джереми Стронг, Мария Бакалова и Мартин Донован. Режиссером выступил автор «На границе миров» и «Убийцы “Священного паука” Али Аббаси.
«Профессионал» («Absolution»), реж. Ханс Петтер Муланд.
Где и когда смотреть: в кино — с 31 октября.
Боевик с Лиамом Нисоном в роли стареющего гангстера, который пытается наладить отношения с детьми и исправить ошибки прошлого, однако обнаруживает, что криминальный мир так просто не отпускает.
Примечание. Даты указаны по московскому времени.
*Фильм планируется демонстрировать в рамках «предсеансового обслуживания».
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