Какие фильмы выходят в кино и в сети в октябре 2024 года

В «сером» прокате — сиквел «Джокера» Тодда Филлипса, а в легальном — победившая в Каннах «Анора» с Марком Эйдельштейном и Юрой Борисовым, романтическая лента «Время жить» с Эндрю Гарфилдом и Флоренс Пью, а также норштейновские «Ежик в тумане» и «Сказка сказок», байопик Дональда Трампа, новая экранизация «Жребия» Стивена Кинга и многое другое. «Газета.Ru» изучила, какие фильмы выходят в кинотеатрах и онлайн в октябре, и рассказывает о самых интересных.