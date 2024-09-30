Есть шанс на погодный сюрприз: Синоптики рассказали, как нас проводит сентбярь и встретит октябрь

— Он принесет с собой небольшие дожди, а дневная температура опустится до +12 градусов, — говорит Шихов. — И, естественно, после теплого понедельника такое понижение будет довольно ощутимо. А в ночь на среду случится резкое похолодание и есть высокая вероятность увидеть заморозки. Это ночь может оказаться такой же холодной, как и 25 сентября, до −2 в Перми и −4…+1 по краю. Но при этом дневная температура окажется на довольно высоких для октября значениях +10…+13 градусов, и так будет до конца рабочей недели. При этом есть большая вероятность, что в понедельник, вторник и среду будет много солнца.