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Есть шанс на погодный сюрприз: Синоптики рассказали, как нас проводит сентбярь и встретит октябрь

В середине следующей недели в Пермском крае существенно похолодает.

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Источник: Комсомольская правда

Заток тепла в Пермский край заканчивается. Совсем скоро южные воздушные потоки сменят северо-западные и начнется похолодание. При этом дождей будет мало, а солнышко еще порадует нас яркими лучами. Не исключено, что погода преподнесет нам очередной сюрприз и подарит нам в середине октября пару теплых деньков. О том, как нас проводит сентябрь и встретит октябрь «КП»-Пермь" рассказал доктор географических наук, доцент географического факультета Пермского университета Андрей Шихов.

По прогнозам Шихова, завтра, 30 сентября, в Пермском крае еще будет довольно тепло — около +20 градусов в Перми и выше на юге края, но уже во вторник, 1 октября, через территорию региона пройдет холодный фронт.

— Он принесет с собой небольшие дожди, а дневная температура опустится до +12 градусов, — говорит Шихов. — И, естественно, после теплого понедельника такое понижение будет довольно ощутимо. А в ночь на среду случится резкое похолодание и есть высокая вероятность увидеть заморозки. Это ночь может оказаться такой же холодной, как и 25 сентября, до −2 в Перми и −4…+1 по краю. Но при этом дневная температура окажется на довольно высоких для октября значениях +10…+13 градусов, и так будет до конца рабочей недели. При этом есть большая вероятность, что в понедельник, вторник и среду будет много солнца.

В выходные, особенно 6 октября, можно ожидать еще более серьезного похолодания. Если оно произойдет, то дневная температура может опуститься до +5..+7 градусов, что уже ниже нормы. О продолжительности этого похолодания говорить пока рано.

Также народный синоптик оставил небольшую надежду на потепление в середине октября.

— В истории наблюдений было несколько случаев, когда во второй декаде октября наблюдались 1−2 дня с температурой около +20 градусов. Так было в 1997, 1999, 2003 и 2012 гг. Поэтому можно оставить 10−15% вероятности на то, что подобное потепление произойдет и в этом году и теплые дни 29—30 сентября не последние в этом году. — добавил Андрей Шихов.