Грозы, снег и заморозки: какая погода ждет казахстанцев 30 сентября

Лишь днем на юге и юго-востоке страны в связи с атмосферными фронтами ожидается дождь с грозой. В целом по Казахстану синоптики прогнозируют усиление ветра, в ночные и утренние часы на севере, в центре страны — туман, на юге — пыльная буря.
Ночью в горных и предгорных районах Алматинской, на севере, а в горных районах Жамбылской областей, на севере, в центре Жетысуской области сохраняются заморозки 2−3 градуса.
Кроме того, в ряде областей сохраняется высокая и чрезвычайная пожарная опасность.
«В Актюбинской, Карагандинской областях, на востоке Улытауской и Жетысуской областей, на севере Западно-Казахстанской, на северо-западе Кызылординской, на юго-востоке Жамбылской, на западе, юге, в центре Восточно-Казахстанской, на юге, в центре Костанайской, на востоке, в центре Абайской области, на востоке Мангистауской области сохранится высокая пожарная опасность».
В Мангистауской, Атырауской, Туркестанской, Кызылординской, Жамбылской, Западно-Казахстанской областях, а также в Улытауской области и на юге Абайской области, на западе, севере, в центре Жетысуской области, на севере, востоке Алматинской, на западе, юге, в центре Актюбинской областях сохранится чрезвычайная пожарная опасность.