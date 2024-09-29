Грозы, снег и заморозки: какая погода ждет казахстанцев 30 сентября

Лишь днем на юге и юго-востоке страны в связи с атмосферными фронтами ожидается дождь с грозой. В целом по Казахстану синоптики прогнозируют усиление ветра, в ночные и утренние часы на севере, в центре страны — туман, на юге — пыльная буря.