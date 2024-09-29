Около 500 водителей столичного такси проходят добровольную аттестацию за неделю

«Пассажиры должны получать высокий уровень сервиса — такую задачу поставил мэр Москвы Сергей Собянин. Прохождение аттестации позволит водителям такси проверить знания и навыки, которые важны для безопасных и комфортных поездок. Для пассажиров это гарантия того, что за рулем находится профессионал, который хорошо знает город и умеет действовать в чрезвычайных ситуациях», — цитирует пресс-служба заместителя мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максима Ликсутова.