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Около 500 водителей столичного такси проходят добровольную аттестацию за неделю

В среднем 500 водителей такси в Москве проходит добровольную аттестацию за неделю, сообщила пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы.

Источник: Агентство «Москва»

«Пассажиры должны получать высокий уровень сервиса — такую задачу поставил мэр Москвы Сергей Собянин. Прохождение аттестации позволит водителям такси проверить знания и навыки, которые важны для безопасных и комфортных поездок. Для пассажиров это гарантия того, что за рулем находится профессионал, который хорошо знает город и умеет действовать в чрезвычайных ситуациях», — цитирует пресс-служба заместителя мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максима Ликсутова.

Дептранс вместе с Корпоративным университетом московского транспорта разработал материалы для подготовки к сдаче теста. В среднем за неделю тестирование успешно проходят 500 водителей. Пройти аттестацию в добровольном порядке можно до 1 марта 2025 года, после этого она станет обязательной.