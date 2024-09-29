Около 500 водителей столичного такси проходят добровольную аттестацию за неделю

«Пассажиры должны получать высокий уровень сервиса — такую задачу поставил мэр Москвы Сергей Собянин. Прохождение аттестации позволит водителям такси проверить знания и навыки, которые важны для безопасных и комфортных поездок. Для пассажиров это гарантия того, что за рулем находится профессионал, который хорошо знает город и умеет действовать в чрезвычайных ситуациях», — цитирует пресс-служба заместителя мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максима Ликсутова.
Дептранс вместе с Корпоративным университетом московского транспорта разработал материалы для подготовки к сдаче теста. В среднем за неделю тестирование успешно проходят 500 водителей. Пройти аттестацию в добровольном порядке можно до 1 марта 2025 года, после этого она станет обязательной.