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В Пермском крае остановлен поиск пропавшего 10-летнего мальчика

Об этом сообщили волонтёры.

Источник: Соцсети

Поиск пропавшего 10-летнего мальчика остановлен в Пермском крае, сообщили в ПРОО «Поисковый отряд имени Ирины Бухановой».

«Найден, жив. Просьба снять репосты», — написали волонтёры в паблике организации в соцсети.

Информация о том, где ребёнок был ночью, и по какой причине он не вернулся домой вечером, волонтёрами не разглашается.

Напомним, 10-летний мальчик пропал в Пермском крае 28 сентября. В 17.30 он вышел из дома на улице Мира в Березниках. С тех пор его местонахождение было неизвестно. Ребёнка искали полиция и волонтёры. Они сообщили приметы: рост 130 сантиметров, среднее телосложение, русые волосы, зелёные глаза. Ребёнок покинул дом в бежевой куртке, спортивных штанах с надписью «PUMA», серых кроссовках. В ночь на 29 сентября в Пермском крае объявили срочный сбор на поиски пропавшего мальчика.