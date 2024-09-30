В Пермском крае остановлен поиск пропавшего 10-летнего мальчика

Напомним, 10-летний мальчик пропал в Пермском крае 28 сентября. В 17.30 он вышел из дома на улице Мира в Березниках. С тех пор его местонахождение было неизвестно. Ребёнка искали полиция и волонтёры. Они сообщили приметы: рост 130 сантиметров, среднее телосложение, русые волосы, зелёные глаза. Ребёнок покинул дом в бежевой куртке, спортивных штанах с надписью «PUMA», серых кроссовках. В ночь на 29 сентября в Пермском крае объявили срочный сбор на поиски пропавшего мальчика.