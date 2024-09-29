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С бойцом СВО простятся в Тулуне

Даниил Еремин служил в мотострелковой роте.

Источник: Комсомольская правда

С бойцом СВО простятся в Тулунском районе. Как сообщили в пресс-службе администрации города, Даниил Еремин служил в мотострелковой роте в звании гвардии рядового.

— Даниил родился в Тулуне и с раннего возраста проявлял целеустремленность и стойкость. Он успешно окончил 9 классов средней школы № 2, затем продолжил обучение в Тулунском аграрном техникуме, — поделились в администрации.

В свое время военнослужащий принял мужественное и смелое решение и подписал контракт с Минобороны РФ. Боец погиб во время проведения спецоперации при выполнении поставленной задачи. За проявленный героизм он был указом президента награжден орденом Мужества посмертно.

Защитника Отечества проводят в последний путь 30 сентября в храме Святителя Луки Крымского в Тулунской горбольнице. Желающие смогут проститься с часу до двух.