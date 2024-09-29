В Нижнем Новгороде ожидают новых штаммов коронавируса

— В соответствии с прогнозами эти штаммы вошли в состав вакцин и уже сейчас можно вакцинироваться в поликлинике по месту жительства, — рассказал в интервью «Живем в Нижнем» доктор медицинских наук, заведующий кафедрой инфекционных заболеваний ПИМУ Виктор Краснов.