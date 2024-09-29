В Нижнем Новгороде ожидают новых штаммов коронавируса

В этом сезоне в Нижнем Новгороде появление новых штаммов вируса коронавируса и гриппа. К последним относятся штаммы «Виктория», «Таиланд» и «Австрия».
— В соответствии с прогнозами эти штаммы вошли в состав вакцин и уже сейчас можно вакцинироваться в поликлинике по месту жительства, — рассказал в интервью «Живем в Нижнем» доктор медицинских наук, заведующий кафедрой инфекционных заболеваний ПИМУ Виктор Краснов.
Также эксперты прогнозируют появление новых штаммов коронавируса. Они менее опасны, но более заразны.
— Однако они все еще могут вызывать тяжелые заболевания, как и другие вирусы у отдельно взятого человека, — считает Виктор Краснов.