Franz Ferdinand спели шесть песен из грядущего альбома на концерте в Шотландии

Британская инди-рок-группа Franz Ferdinand порадовала своих фанатов исполнением сразу шести треков из их предстоящего лонгплея The Human Fear во время шоу в Шотландии. Кроме сингла Audacious, который коллектив выпустил ранее, зрители услышали неизданные The Doctor, Bar Lonely, Night Or Day, Hooked и The Birds.
В ноябре группа отправится в тур по Южной Америке, а в следующем году коллектив даст ряд концертов в Европе и Северной Америке, пишет NME.
Шестой альбом группы Franz Ferdinand «The Human Fear» увидит свет 10 января. Он станет долгожданным продолжением их танцевального лонгплея Always Ascending, выпущенного в 2018 году.