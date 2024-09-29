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Franz Ferdinand спели шесть песен из грядущего альбома на концерте в Шотландии

Британская инди-рок-группа Franz Ferdinand порадовала своих фанатов исполнением сразу шести треков из их предстоящего лонгплея The Human Fear во время шоу в Шотландии. Кроме сингла Audacious, который коллектив выпустил ранее, зрители услышали неизданные The Doctor, Bar Lonely, Night Or Day, Hooked и The Birds.

Источник: Звук

Британская инди-рок-группа Franz Ferdinand порадовала своих фанатов исполнением сразу шести треков из их предстоящего лонгплея The Human Fear во время шоу в Шотландии. Кроме сингла Audacious, который коллектив выпустил ранее, зрители услышали неизданные The Doctor, Bar Lonely, Night Or Day, Hooked и The Birds.

В ноябре группа отправится в тур по Южной Америке, а в следующем году коллектив даст ряд концертов в Европе и Северной Америке, пишет NME.

Шестой альбом группы Franz Ferdinand «The Human Fear» увидит свет 10 января. Он станет долгожданным продолжением их танцевального лонгплея Always Ascending, выпущенного в 2018 году.