Franz Ferdinand спели шесть песен из грядущего альбома на концерте в Шотландии

Британская инди-рок-группа Franz Ferdinand порадовала своих фанатов исполнением сразу шести треков из их предстоящего лонгплея The Human Fear во время шоу в Шотландии. Кроме сингла Audacious, который коллектив выпустил ранее, зрители услышали неизданные The Doctor, Bar Lonely, Night Or Day, Hooked и The Birds.