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Ростовскую область накрыла пыльная буря

Из-за пыльной бури на дорогах Ростовской области снизилась видимость.

Источник: Комсомольская правда

В Ростовскую область пришла сильная пыльная буря. Вначале о ней сообщали жители восточных районов. Но со временем она добралась и донской столицы.

Из-за пыли, летающей в воздухе, небо стало как затянуто облаками, сообщили читатели «КП — Ростов-на-Дону». При этом сильный ветер переносит большое количество песка, который мешает людям дышать и попадает в глаза. Во рту, отметили дончане, ощущается привкус песка. Также ощущается першение в горле.

Также жители области обратили внимание, что во время пыльной бури существенно снизилась видимость на дорогах.