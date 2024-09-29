Ростовскую область накрыла пыльная буря

Из-за пыли, летающей в воздухе, небо стало как затянуто облаками, сообщили читатели «КП — Ростов-на-Дону». При этом сильный ветер переносит большое количество песка, который мешает людям дышать и попадает в глаза. Во рту, отметили дончане, ощущается привкус песка. Также ощущается першение в горле.