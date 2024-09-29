«Распространяется быстро»: Чем опасен появившийся в Ростове новый штамм ковида XEC, рассказал врач-терапевт

В Ростовской области начал распространяться новый штамм ковида XEC. Причем донской регион вместе с Уфой оказались первыми в России, где выявили этот вариант коронавируса. Чем он опасен, в беседе с «КП — Ростов-на-Дону» рассказал врач-терапевт Николай Воликов.
ВЫШЕ ВОЗМОЖНОСТЬ ПЕРЕДАЧИ ОТ БОЛЬНОГО К ЗДОРОВОМУ.
Как сообщают в Роспотребнадзоре, новый вариант SARS-CoV-2 XEC впервые выявили в Германии в июне этого года. Но самое широкое распространение на сегодня он приобрел во Франции.
— XEC опасен так же как и любой из других видов данного вируса, но у него выше контагиозность, то есть выше возможность передачи от больного человека или носителя к здоровому, — отметил специалист. — Он распространяется быстро, но проявляется аналогично другим недавним подвариантам штамма Омикрон, то есть вся симптоматика — проявления заболевания — соответствуют уже имеющимся в области штаммам.
При этом, по словам медика, симптомы практически не отличаются и от обычной ОРВИ.
— А именно — насморк или заложенность носа, першение в горле или легкий кашель, повышение температуры тела, головная боль, боль и «ломота» в теле.
ЧТО НАДО ДЕЛАТЬ ПРИ ПОЯВЛЕНИИ СИМПТОМОВ.
При появлении любых симптомов острого респираторного заболевания нужно, прежде всего, ограничить общение с окружающими, в том числе не ходить на работу, носить маску, а также сразу же обратиться за медицинской помощью.
Чтобы снизить риск заболеваемости новым штаммом ковида, терапевт порекомендовал проходить вакцинацию. Причем делать это до начала эпидемического сезона, то есть с августа по октябрь.
Тем более что с появлением нового варианта коронавируса XEC в России продолжаются исследования вакцины «Гам-VLP-мультивак», которая может одновременно защитить от нескольких подвариантов COVID-19, включая штамм Омикрона. Эта разработка ведется учеными Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи, создавшими вакцину «Спутник V».
Для профилактики, хотя и не введен масочный режим, Николай Воликов посоветовал носить маску, обрабатывать руки антисептиками, по возможности не посещать места с большим скоплением людей, вакцинироваться, причем не только от коронавируса, но и от гриппа. А для пожилых и людей из зоны риска привиться еще и пневмококковой вакциной. И, конечно, вести здоровый образ жизни и принимать витамины.