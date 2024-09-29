«Распространяется быстро»: Чем опасен появившийся в Ростове новый штамм ковида XEC, рассказал врач-терапевт

Для профилактики, хотя и не введен масочный режим, Николай Воликов посоветовал носить маску, обрабатывать руки антисептиками, по возможности не посещать места с большим скоплением людей, вакцинироваться, причем не только от коронавируса, но и от гриппа. А для пожилых и людей из зоны риска привиться еще и пневмококковой вакциной. И, конечно, вести здоровый образ жизни и принимать витамины.