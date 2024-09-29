Власти Краснодара разъяснили, зачем вырубают деревья на Большом острове

На Большом острове в Краснодаре вырубают деревья для создания подъездных противопожарных путей. Риск возникновения возгораний там достаточно велик, но не во все места может подъехать техника. Об этом сообщили в МЦУ Краснодара.
При этом чиновники пояснили, что вырубают участки с поврежденными деревьями и мелкой порослью. Также в МЦУ заверили, что сотрудники департамента городского хозяйства будут усиленно контролировать работу подрядчика.
А когда пути среди деревьев проложат, то, по данным МЦУ, по ним также вывзут остатки ранее демонтированных объектов в центре острова.