Воздушный контроль появился на дорогах Гомельской области

С начала года на Гомельщине из-за неправильного обгона и выезда на встречную полосу погибли 5 человек. Еще 20 получили серьезные травмы. Скрытый контроль по воздуху, по задумке ГАИ, должен исправить статистику. Все полученные данные записываются на жесткий диск: это может быть использовано в качестве доказательств в суде. В будущем квадрокоптеры оснастят динамиками, и оператор сможет напрямую обращаться к нарушителям с большой высоты, предупреждая о возможных последствиях.