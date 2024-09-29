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Воздушный контроль появился на дорогах Гомельской области

Воздушный контроль появился на дорогах Гомельской области. Для поиска нарушителей инспекторы ГАИ теперь используют дроны.

Источник: ОНТ

В зоне эксперимента — потенциально опасные участки проезжей части, где обычно много аварий. Беспилотные летательные аппараты контролируют территорию на высоте до 500-сот метров. А их камеры фиксируют номера авто на расстоянии от 2 до 4 километров. При обнаружении нарушения — будь то обгон или выезд на встречку — информация передается экипажу на земле, который тут же реагирует.

С начала года на Гомельщине из-за неправильного обгона и выезда на встречную полосу погибли 5 человек. Еще 20 получили серьезные травмы. Скрытый контроль по воздуху, по задумке ГАИ, должен исправить статистику. Все полученные данные записываются на жесткий диск: это может быть использовано в качестве доказательств в суде. В будущем квадрокоптеры оснастят динамиками, и оператор сможет напрямую обращаться к нарушителям с большой высоты, предупреждая о возможных последствиях.