Число вагонов МЦД и МЦК к 2030 году увеличат более чем вдвое — до 9,3 тыс

«По поручению мэра Сергея Собянина мы постоянно обновляем и совершенствуем подвижной состав городского транспорта. Поездки по Москве становятся еще быстрее, комфортнее и безопаснее. Долгосрочный заказ столицы поддерживает отечественное машиностроение, обеспечивает рабочие места в регионах на годы вперед. Тысячи российских специалистов трудятся над созданием лучшего транспорта в стране и мире. Поздравляем коллег с профессиональным праздником. Вашу работу по достоинству оценивают все москвичи», — цитирует пресс-служба заместителя мэра столицы по вопросам транспорта и промышленности Максима Ликсутова.