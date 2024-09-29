Число вагонов МЦД и МЦК к 2030 году увеличат более чем вдвое — до 9,3 тыс

«Сейчас пассажиров МЦД и МЦК перевозят 4,5 тыс. вагонов, а к 2030 году их количество вырастет больше, чем вдвое до 9,3 тыс. вагонов», — говорится в сообщении.
Отмечается, что благодаря работе российского машиностроения в Москве полностью обновлен парк наземного городского транспорта, на маршрутах курсируют 2 тыс. инновационных электробусов КАМАЗ и ЛиАЗ. 95% парка трамваев — полностью низкопольные вагоны последнего поколения. С 2017 года в город поступили более 500 новых односекционных и трехсекционных трамваев. 75% поездов метро — составы современного поколения. С 2010 года было закуплено более 4,7 тыс. новых вагонов.
«По поручению мэра Сергея Собянина мы постоянно обновляем и совершенствуем подвижной состав городского транспорта. Поездки по Москве становятся еще быстрее, комфортнее и безопаснее. Долгосрочный заказ столицы поддерживает отечественное машиностроение, обеспечивает рабочие места в регионах на годы вперед. Тысячи российских специалистов трудятся над созданием лучшего транспорта в стране и мире. Поздравляем коллег с профессиональным праздником. Вашу работу по достоинству оценивают все москвичи», — цитирует пресс-служба заместителя мэра столицы по вопросам транспорта и промышленности Максима Ликсутова.