«Парма» одержала победу в первом домашнем матче сезона

«У команды есть огромный потенциал, с такими игроками можно строить команду, а молодежь обязательно еще себя покажет в этом сезоне», «Пример показательного матча, каждый игрок смог проявить себя в большей или меньшей степени. С победой! Parma Power Вауу», «Какая прекрасная победа. Против такой сильной команды. Молодцы!», — писали болельщики в официальной группы пермского баскетбольного клуба ВКонтакте.