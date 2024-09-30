«Парма» одержала победу в первом домашнем матче сезона

Сегодня, 29 сентября, баскетболисты «Пармы» одержали уверенную победу в первом домашнем матче сезона против «Астаны». Игра закончилась со счетом 95:63. Болельщики, которые также внесли вклад в победу, остались очень довольны игрой.
«У команды есть огромный потенциал, с такими игроками можно строить команду, а молодежь обязательно еще себя покажет в этом сезоне», «Пример показательного матча, каждый игрок смог проявить себя в большей или меньшей степени. С победой! Parma Power Вауу», «Какая прекрасная победа. Против такой сильной команды. Молодцы!», — писали болельщики в официальной группы пермского баскетбольного клуба ВКонтакте.
Самые результативные игроки в составе «ПАРМЫ»:
— Ройс Хэмм — 21 очко + 6 подборов.
— Гарретт Нэвелс — 16 очков + 4 подбора + 9 передач + 2 перехвата.
— Алекс Хэмилтон — 14 очков + 6 подборов + 4 передачи.
— Александр Захаров — 13 очков + 3 подбора.
-Тимофей Якушин — 11 очков + 2 передачи.