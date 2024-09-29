Дженни из BLACKPINK представила новый тизер своего сольного проекта

Участница женского K-pop-квартета BLACKPINK Дженни выложила в соцсетях тизер сольного проекта. Дата выхода и название релиза пока официально не объявлены. Однако певица оставила намек в одном из своих постов, что новую музыку от нее можно ожидать 11 октября.