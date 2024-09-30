В Перми во время пожара из жилого дома вынесли женщину

Огнеборцы вынесли женщину из жилого дома на проспекте Декабристов в Перми во время пожара, рассказали в МЧС Прикамья.
«Сообщение о возгорании поступило 28 сентября в 19:31. На месте работали 22 человека личного состава и шесть единиц спецтехники», — рассказали в МЧС по Пермскому краю.
Огонь вспыхнул в одной из квартира на кухне. Потушить пожар удалось в 20.13. Его площадь составила девять квадратных метров.
«Пожарные звена газодымозащитной службы вынесли из горящей квартиры женщину. Огнеборцы оказали ей доврачебную помощь, а потом передали врачам скорой помощи», — сообщили в МЧС.
По предварительным данным, пожар мог вспыхнуть из-за короткого замыкания тостера. Подтвердить или опровергнуть эту версию предстоит инспектору МЧС.
Ранее perm.aif.ru писал, что четыре человека погибли во время страшного пожара в жилом доме в посёлке Ильинском (Нытвенский округ). Как выяснилось, здание признали аварийным ещё в 2020 году. Его должны были расселить к 2030 году.