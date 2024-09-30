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В Перми во время пожара из жилого дома вынесли женщину

Сообщение о возгорании поступило 28 сентября в 19:31.

Источник: МЧС РФ

Огнеборцы вынесли женщину из жилого дома на проспекте Декабристов в Перми во время пожара, рассказали в МЧС Прикамья.

​ «Сообщение о возгорании поступило 28 сентября в 19:31. На месте работали 22 человека личного состава и шесть единиц спецтехники», — рассказали в МЧС по Пермскому краю.

​Огонь вспыхнул в одной из квартира на кухне. Потушить пожар удалось в 20.13. Его площадь составила девять квадратных метров.

«Пожарные звена газодымозащитной службы вынесли из горящей квартиры женщину. Огнеборцы оказали ей доврачебную помощь, а потом передали врачам скорой помощи», — сообщили в МЧС.

По предварительным данным, пожар мог вспыхнуть из-за короткого замыкания тостера. Подтвердить или опровергнуть эту версию предстоит инспектору МЧС.

Ранее perm.aif.ru писал, что четыре человека погибли во время страшного пожара в жилом доме в посёлке Ильинском (Нытвенский округ). Как выяснилось, здание признали аварийным ещё в 2020 году. Его должны были расселить к 2030 году.

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