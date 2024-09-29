Школьники представили в Музее Победы 30 макетов Москвы разных лет

В Музее Победы представили 30 макетов столицы разных лет, выполненных учениками начальных классов столичных школ. Об этом сообщила пресс-служба ФГБУК «Музей Победы». «В Музее Победы 29 сентября состоялось награждение юных победителей конкурса образовательной программы “Моя Москва, горжусь тобой!”. В рамках мероприятия в музее представили однодневную экспозицию “Цветы Победы”, в которую вошло 30 макетов столицы. Ребята презентовали почетным гостям свои работы, рассказали о главной идее макетов и прочитали стихотворения о героях, мужестве и Победе», — говорится в сообщении. В конкурсе приняли участие ученики начальных классов школ Москвы. Вместе с родителями и учителями они создали макеты города, посвященные его истории от эпохи правления князя Юрия Долгорукого до современности. В своих работах дети показали деревянную, белокаменную и современную Москву и ее защитников — богатырей, витязей, князей и солдат. Многие макеты школьников были посвящены празднованию Дня Победы в Москве и шествию «Бессмертного полка». Победителями проекта стали 17 школ. Для выставки в Музее Победы экспертное жюри отобрало 30 макетов. Почетными гостями выставки стали заместитель руководителя департамента образования и науки Москвы Антон Молев, заместитель председателя совета при президенте РФ по поддержке русского языка и языков народов России Константин Деревянко и заместитель генерального директора Музея Победы вице-адмирал Федор Смуглин. В завершение мероприятия в Музее Победы юным победителям вручили дипломы и подарочные сертификаты на приобретение материалов для творчества.