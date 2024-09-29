Стала совсем родная заводская проходная. Токарь из Гомеля рассказал о деталях машиностроения

В 1980 году после службы в армии молодой человек из Речицкого района трудоустроился на завод, который тогда гремел на весь Советский Союз. Для создания гигантских машин требовались руки, умения и конструкторские мысли. Машиностроитель поделился с корреспондентом БЕЛТА историей своего пути и отношением к делу.



Всесоюзный комсомольский магнит



Виктор Ануфриевич устроился токарем в ИЦ-1 ЗСИиТО в августе 1980 года. «Хотелось самостоятельной жизни, достичь чего-то самому. А здесь, на “Гомсельмаше”, был настоящий магнит для комсомольцев со всего Союза. Приезжали белорусы, россияне, украинцы. Завод быстро развивался в тот период, он был районообразующим. Выпускали машины для сельского хозяйства, которые везде ждали и принимали с благодарностью. Отстраивался жилой микрорайон. Были большие возможности и надежды. Все стремились показать результат, болели за дело», — вспоминает гомельчанин.



Гомсельмашевцы трудились и жили большой славянской семьей. Неженатым предоставлялось общежитие, а молодые семьи стремились получить свое жилье. К слову, именно завод объединил не одно сердце. Так, и Виктор Ануфриевич встретил здесь свою судьбу. Его вниманием завладела молодой контролер отдела технического контроля Ольга Владимировна, которая пришла на завод на пару месяцев позже. Всегда серьезная, требовательная и ответственная, она не делала скидок, принимая работу у токарей, которые не скупились на комплименты. Словно не замечала ухаживаний и самого внимательного к ней коллеги. Со временем родилась еще одна семья, которая на данный момент в общей сумме более 60 лет посвятила заводу.



Штамп на две тонны



Тогда популярной моделью был кормоуборочный комбайн КСК-100А, который выпускали на «Гомсельмаше» 31 год. С 1977-го по 2008-й в хозяйства отправились 133 392 таких комбайна. «Между собой называли их кукурузниками, так как в основном их задействовали на уборке этой культуры. Так, у авиаторов был свой кукурузник, а у машиностроителей — свой», — с улыбкой рассказал Виктор Ануфриевич.



Сначала молодой человек работал на токарном станке карусельного типа. Через пару лет перешел на токарно-винторезный станок. «Изготавливали штампы для кузнечного цеха, где в последующем с их использованием “штамповали” детали для комбайнов. Такие штампы и наладки могут весить от 2,5 до 5 тонн, а самая маленькая — примерно килограмм 200. Это штамп-наладки, которые состоят из двух частей. Такой комплект может до 300 кг быть. Станки универсальные, с возможностью делать разные штампы, но нужны и уверенные рабочие руки», — подчеркнул токарь.



По словам собеседника, труд токаря очень интересный. Иногда его сравнивают с работой ювелиров, только в многократно увеличенных масштабах. В зависимости от поставленной задачи надо создать матрицу строго по требованиям и параметрам, указанным в чертежах. К слову, еще в школе у будущего токаря была крепкая пятерка по черчению, поэтому расшифровывать эти схемы ему никогда не составляло труда.



Год от года расширялась линейка техники. «Гомсельмаш» помогал развиваться агросектору, предлагая свои новинки. В 1980-е годы завод стремительно прогрессировал, устанавливалось новое оборудование.



Отвечали трудом на все вызовы



Потом был апрель 1986 года. «Ни для кого не секрет, что были люди, которые после чернобыльской беды уезжали за тысячи километров от родного дома. В нашей семье не было таких мыслей. Да и завод уверенно держался», — поделился собеседник.



Затем наступили 1990-е с распадом СССР. Завод штормило, как и всю страну. «Были очень сложные времена, но все вместе выстояли», — отметил заводчанин, скромно умалчивая, что и в тот период, когда некоторые меняли место на государственном предприятии на спекулятивные подработки, рука не поднялась написать заявление об увольнении.



Позже были и периоды, когда заказов была уйма. Чтобы выполнить их в сроки, приходилось выходить и в выходные.



И уже более 44 лет Виктор Ануфриевич каждое утро, кроме выходных, устремляется к ставшей уже родной проходной. Несколько лет назад по инициативе руководства «Гомсельмаша» был обустроен сквер машиностроителей. «В коллективе с благодарностью поддержали эту идею, ведь это тоже такой символический момент, который показывает ценность труда сельмашевцев», — поделился мнением он.



Так, четыре десятилетия трудовая прописка токаря остается неизменной. «Самое главное, как и везде, чтобы работа нравилась, чтобы было желание трудиться. Тогда просто не замечаешь времени», — сказал он. За эти годы совершенствовал навыки, повысил разряд до 6-го. Теперь с удовольствием делится опытом с молодежью.



Сейчас, по словам токаря, те ребята, с которыми когда-то заступал на трудовые смены, постепенно уходят на пенсию. «А современная молодежь немного другая. Некоторые ребята и не скрывают, что хотят легких денег. Но наше производство требует усилий, труда, умений. Тем ценнее результат и больше удовлетворение от работы. Но приходят и парни, которые прислушиваются к нашим советам. Приятно делиться с теми, кто по-настоящему хочет понять и разобраться», — пояснил ветеран труда в токарном деле.



В распоряжении токарей — большой парк современных станков, в том числе с программным управлением. К слову, и сейчас в строю один из легендарных станков «Милан» итальянского производства, который сменил не одно поколение работников. Те, кому удается поработать на нем и сейчас, уверены — ему еще рано в музей. Механизм «Милана» неубиваемый.



Гордость токаря



Большой праздник в масштабах всего района стал уже традицией для машиностроителей Гомеля. Много лет он проходит на стадионе «Гомсельмаш». «Конечно, концерты, соревнования и конкурсы интересны, но выставка комбайнов прямо вдоль улицы всегда была и сейчас остается чем-то особенным. Дети и взрослые с большим интересом изучают их изнутри и снаружи. А над созданием каждого комбайна работают десятки людей, ведь конвейер, с которого сходят машины, — по-настоящему живой. Не каждый задумывается, сколько рук и сил необходимо, чтобы выпустить такую технику. Всегда чувствовал гордость, когда к этим гигантским машинам подводил за ручку своих маленьких дочерей. А сейчас рад показать и своим внукам то, к созданию чего причастен и их дед», — подчеркнул гомсельмашевец.



В отрасли машиностроения на юго-востоке страны трудятся около 24 тыс. человек — такие данные приводят в главном статистическом управлении области. И это огромная гвардия тех, кто ежедневно трудом и преданностью делу вносит свой вклад в экономику страны, ее продовольственную безопасность. В прошлом году предприятия машиностроения поставили продукцию в 38 стран мира.



БЕЛТА.