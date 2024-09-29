Закрыться дома или надеть маску и очки: Почему Ростовскую область накрыла пыльная буря, рассказала эколог

В воскресенье, 29 сентября, Ростовскую область накрыла пыльная буря. Вначале на нее жаловались жители восточных районов. Но со временем песок долетел и до донской столицы, небо стало рыжевато-коричневым. А ростовчане на себе ощутили, как тяжело находиться в это время на улице.
Почему Ростов вдруг превратился в Марс-на-Дону, и чем опасна пыльная буря, в беседе с «КП — Ростов-На-Дону» рассказала эколог Ирина Черкашина.
ПЫЛЬ НЕСЕТ ИЗ КАЛМЫКИИ.
— Сейчас пыль несет из Калмыкии. Это можно определить, в зависимости от ее цвета. Если коричневая, рыжая, как сейчас, то это калмыцкая. Там у нас коричневые и бурые почвы. А если она серого цвета, значит она из нашего юго-востока области.
По словам специалиста, такая буря началась в области вполне закономерно. Виной тому распашка земель и отсутствие лесозащитных полос и засуха — дождей в области нет уже несколько месяцев.
МОГЛИ БЫ СПАСТИ ЛЕСОПОЛОСЫ.
— Происходит это потому, что не закреплен верхний слой почвы. Он у нас выдувается давно. Но, когда были лесополосы, которые еще в 2000-х годах как-то выполняли свою функцию, такого было меньше. Сейчас эти насаждения в ужасном состоянии и практически исчезли. Дело в том, что лесные полосы убирают при реконструкции дорог, и естественных зеленых заграждений становится все меньше, а пыль несет все дальше.
К тому же, продолжила специалист, аграрии уже убрали зерновые, собирают другие культуры. А после этих полевых работ почва «открыта», и верхний ее слой выдувается ветром. И, как уже было сказано выше о лесополосах, в воздухе его ничего не останавливает.
— Опять же вспомним про засуху. Если учитывать, что у нас уже несколько месяцев нет дождей, не считая каких-то небольших, то, соответственно, почва уже достаточно иссушена, и поэтому легко поднимается в воздух большими массами.
По тем же причинам несколько лет назад, вспоминает Ирина Черкашиена, весь Ростов оказался в рыжей пыли. Тогда почву в город тоже принесло из Калмыкии.
Специалист объясняет, что такое выветривание почвы пагубно влияет на ее плодородность. Но, по словам эколога, сейчас это не так критично, как было раньше, благодаря развитию агротехнологий.
ЛУЧШЕ НЕ ВЫХОДИТЬ ИЗ ДОМА.
А вот для людей такая витающая в воздухе стена пыли, очень опасна. Особенно для аллергиков.
— Во время пыльной бури лучше вообще не выходить на улицу и закрыть плотно все окна, иначе пыль моментально проникнет в помещение. В Ростове тоже осталось совсем мало зеленых насаждений, чтобы удерживать пыль. Поэтому даже без такой бури городской воздух не самый чистый. Например, мой постоянный кашель сам проходит, как только выберусь за город.
Такой же совет дали ростовчанам и в городском управлении по делам ГО и ЧС — по возможности без необходимости не выходить на улицу. Особенно тем, у кого сейчас острые респираторные заболевания или хронические болезни дыхательных путей. А, если все это приходится делать, то надевать медицинскую маску или использовать марлевую повязку, шарф, платок, кусок ткани, а глаза защищать очками.
И с учетом ухудшения видимости, когда пыль стоит стеной, водителей призвали быть максимально внимательными на дорогах, а также соблюдать скоростной режим и дистанцию.