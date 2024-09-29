Закрыться дома или надеть маску и очки: Почему Ростовскую область накрыла пыльная буря, рассказала эколог

— Происходит это потому, что не закреплен верхний слой почвы. Он у нас выдувается давно. Но, когда были лесополосы, которые еще в 2000-х годах как-то выполняли свою функцию, такого было меньше. Сейчас эти насаждения в ужасном состоянии и практически исчезли. Дело в том, что лесные полосы убирают при реконструкции дорог, и естественных зеленых заграждений становится все меньше, а пыль несет все дальше.