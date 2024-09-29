Возникший на Дону лесной пожар после падения БПЛА перекинулся на жилой дом

Напомним, что ночью 29 сентября на Ростовскую область был совершен массовый налет беспилотников. Их сбили расчеты ПВО. Однако из-за этого возникли ландшафтные пожары в Азовском и Милютинском районах. От падения БПЛА никто не пострадал.