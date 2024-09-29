Возникший на Дону лесной пожар после падения БПЛА перекинулся на жилой дом

В Милютинском районе Ростовской области продолжают тушить лесной пожар, возникший после падения сбитого беспилотника. Об этом в Телеграм сообщил глава региона Василий Голубев.
— На территории лесничества в Селивановском сельском поселении с 14.00 введен режим ЧС, — отметил губернатор.
Также он сообщил, что в хуторе Варламовка огонь повредил один из жилых домов, а также хозяйственную постройку.
Сейчас в ликвидации пожара задействовано 102 человека, а также 44 единицы техники.
Напомним, что ночью 29 сентября на Ростовскую область был совершен массовый налет беспилотников. Их сбили расчеты ПВО. Однако из-за этого возникли ландшафтные пожары в Азовском и Милютинском районах. От падения БПЛА никто не пострадал.