Адвокат Ефремова опроверг сообщения о желании актера стать танкистом на СВО

Тогда, по информации канала, Ефремова «отговорили» от этой затеи родственники, предложившие ему развиваться творчески и работать в швейном цеху. Позже артиста перевели в библиотеку, где он выдает книги и пишет стихи. При этом адвокат актера заявил, что ему об этом ничего не известно. Панарин подчеркнул, что работает с Ефремовым с 2020 года, но о желании артиста поехать с зону СВО «слышит в первый раз».