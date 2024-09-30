Экс-министр сельского хозяйства Пермского края стал владельцем пекарен жены

Напомним, Олег Хараськин решил пойти в политику в начале 2000-х годов. До этого он занимался бизнесом. Сначала он возглавил Чернушинский район, затем был министром, руководил аппаратом главного федерального инспектора по региону. В 2017 году Хараськин хотел участвовать в выборах губернатора, но не смог стать кандидатом, поскольку не прошёл муниципальный фильтр.