Экс-министр сельского хозяйства Пермского края стал владельцем пекарен жены

Экс-министр сельского хозяйства Пермского края Олег Хараськин стал владельцем пекарен жены, пишет «Новый компаньон».
Бывший чиновник оформил на своё имя чернушинское предприятие «Страна Пекарния» и ООО «Страна Пекарния Чайковский». Прежде этими компаниями владела супруга Хараськина.
Предприятие «Страна Пекарния» создано в Чернушке в 2011 году. Оно торгует хлебобулочной продукцией. Вторая компания — «Страна Пекарния Чайковский» — образована в 2012 году и занимается производством мучных изделий. В Чайковском округе открыто восемь филиалов предприятия, в Чернушке — 14.
Напомним, Олег Хараськин решил пойти в политику в начале 2000-х годов. До этого он занимался бизнесом. Сначала он возглавил Чернушинский район, затем был министром, руководил аппаратом главного федерального инспектора по региону. В 2017 году Хараськин хотел участвовать в выборах губернатора, но не смог стать кандидатом, поскольку не прошёл муниципальный фильтр.