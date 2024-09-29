Какие сериалы выходят в октябре 2024 года

Переосмысление «Преступления и наказания» с Янковским-Раскольниковым, психологический триллер Альфонсо Куарона «Все совпадения неслучайны» с Кейт Бланшетт, сатира на индустрию кинокомиксов «Франшиза» от Армано Ианнуччи и Сэма Мендеса, а также японский трип Алены Михайловой в «Амуре», приключения Лары Крофт в анимации «Tomb Raider» и многое другое. «Газета.Ru» изучила, какие сериалы выходят в сентябре, и рассказывает о самых интересных.