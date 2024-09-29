В Ростове в СНТ «Зодчий» ликвидировали открытое горение на площади 1500 кв. м

В Ростове на улице 2-й Каменной вспыхнул крупный ландшафтный пожар. Там, в СНТ «Зодчий», огонь охватил 1500 кв. метров сухостоя, сообщил в Телеграм глава администрации города Алексей Логвиненко.
На месте работают экстренные службы. Им удалось ликвидировать открытое горение.
По предварительным данным, от огня никто не пострадал.
Напомним, что в Милютинском районе продолжают тушить лесной пожар, вспыхнувший после падения беспилотника. Там в Селивановском сельском поселении ввели режим ЧС. В хуторе Варламовка огонь повредил дом и хозпостройку.