Pearl Jam впервые исполнили песню The Whale Song с сыном своего экс-барабанщика

Представляя песню, фронтмен группы Эдди Веддер сказал: «Мы пригласили Джека, но он не смог прийти… Но у нас есть кое-кто, кто так же хорош, как и его отец, — это мистер Зак Айронс, который присоединится к нам в следующей песне».