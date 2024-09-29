В Ростовской области на трассе М-4 «Дон» большегруз насмерть сбил пешехода

В Каменском районе Ростовской области на федеральной трассе М-4 «Дон» произошло смертельное ДТП с участием большегруза и пешехода, сообщили в донской Госавтоинспекции.
В ведомстве уточнили, что, по предварительным данным, 29 сентября в 9.57 64-летний водитель большегруза Volvo не выдержал безопасную дистанцию, из-за чего его машина по касательной столкнулась с автомобилем Ford. Затем фура по инерции сбила пешехода.
Мужчина от полученных травм скончался на месте. Сейчас правоохранители устанавливают его личность.