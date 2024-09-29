Трентон
+16°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Билли Айлиш выпустила клип на песню BIRDS OF A FEATHER

Американская поп-звезда Билли Айлиш представила музыкальный клип на трек BIRDS OF A FEATHER (2024). Песня вошла в третий студийный альбом певицы HIT ME HARD AND SOFT, выпущенный в мае этого года.

Источник: Звук

Американская поп-звезда Билли Айлиш представила музыкальный клип на трек BIRDS OF A FEATHER (2024). Песня вошла в третий студийный альбом певицы HIT ME HARD AND SOFT, выпущенный в мае этого года.

Режиссером клипа выступил Эйдан Замири. На протяжении всего видео сверхъестественные силы таскают Билли по полу и стенам, но певица даже и не думает им сопротивляться.

Ранее электропоп-исполнительница Charli XCX представила фит с Билли Guess (2024). Трек вошел в делюкс-версию одного из самых громких альбомов прошедшего лета BRAT (2024).