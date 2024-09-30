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Волгоградцы вновь пожаловались на едкий смог

29 сентября Красноармейский район Волгограда вновь накрыло едким смогом.

Как сообщает ИА «Высота 102», стоило ураганному ветру подутихнуть, а солнцу зайти за горизонт, и в жилые массивы вновь вернулся резкий неприятный запах.

— Опять вонь стоит невыносимая. Днём пыльная буря не давала открыть окно, а сейчас боимся надышаться этой химией, — рассказала журналистам одна из жительниц.

Горожанка отмечает, что воздух не только неприятен своим запахом, но и вызывает негативную реакцию организма, головные боли, тошноту.

Отметим, жители Красноармейского района Волгограда вот вторую неделю бьют в тревогу из-за происходящих с атмосферой метаморфоз, однако изменить ситуацию не получается. Лаборатории облкомприроды и Роспотребнадзора и днём и ночью отбирают пробы воздуха, однако найти хоть какие-то признаки загрязнения специалистам не удаётся. Из раза в раз эксперты вынуждены лишь констатировать, что воздух безопасен и соответствует всем нормам.

экология