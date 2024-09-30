Волгоградцы вновь пожаловались на едкий смог

Отметим, жители Красноармейского района Волгограда вот вторую неделю бьют в тревогу из-за происходящих с атмосферой метаморфоз, однако изменить ситуацию не получается. Лаборатории облкомприроды и Роспотребнадзора и днём и ночью отбирают пробы воздуха, однако найти хоть какие-то признаки загрязнения специалистам не удаётся. Из раза в раз эксперты вынуждены лишь констатировать, что воздух безопасен и соответствует всем нормам.