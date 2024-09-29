Синоптики рассказали, чего ждать от погоды в Иркутске на неделе с 30 сентября по 6 октября

Дыханием зимы повеет в Иркутске в эти выходные. Температура воздуха в ночь на субботу обещается самой холодной на этой неделе. Гидрометцентр России предупреждает, что похолодает до −2 градусов. Да и без осадков в эти сутки не обойдется. Синоптики передают уже не мокрый снег, а самый настоящий. Правда, небольшой и кратковременный. К счастью, днем 5 октября от него точно не останется и следа, потому что потеплеет до +8 градусов. При этом, дождя не предвидится.