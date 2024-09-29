Синоптики рассказали, чего ждать от погоды в Иркутске на неделе с 30 сентября по 6 октября

Погода в Иркутске на неделю с 30 сентября по 6 октября ожидается уже по-настоящему осенняя — промозглая, дождливая и в большинстве дней — пасмурная. Такой она будет и в понедельник, 30 числа. В областном центре пройдет дождь, возможен мокрый снег. Это утром. Днем же осадков не прогнозируется. Об этом КП-Иркутск сообщили в ФГБУ «Иркутское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды».
— Погода в Иркутске 30 сентября днем без существенных осадков, северо-западный, западный ветер дует со скоростью 5−10 м/с, — рассказала в Иркутском Гидрометцентре. — К обеду потеплеет до +6…+8 градусов.
Следующий осенний месяц — октябрь — начнется в регионе с осадков и облачной погоды. В ночь на вторник небо в столице Приангарья, по данным Гидрометцентра России, затянут облака и температура воздуха понизится до нуля градусов. Днем же 1 октября выпадет небольшой кратковременный дождь. Погода предстоит пасмурная, облака все также намерены не пропускать ярких солнечных лучей сквозь свою толщу. Что касается температуры, она обещает быть вполне приемлемой — до +11 градусов.
Ночь на среду станет одной из самых теплых на этой неделе — столбики уличных термометров поднимутся до +5 градусов. Погода ожидается облачная, но без осадков. День 2 октября и вовсе станет самым теплым в ближайшие семь дней — воздух прогреется до +18 градусов. Синоптики также отмечают, что день будет вполне себе солнечным.
— Ночью 3 октября в Иркутске облачно, временами небольшой дождь и до +5 градусов, — говорят специалисты Гидрометцентра России. — Днем в четверг облачно, дождь, +9 градусов.
В ночь на 4 октября в областном центре снова похолодает до нуля градусов. Прогнозируется облачная погода с выпадением временами небольших осадков в виде дождя с мокрым снегом.
Дыханием зимы повеет в Иркутске в эти выходные. Температура воздуха в ночь на субботу обещается самой холодной на этой неделе. Гидрометцентр России предупреждает, что похолодает до −2 градусов. Да и без осадков в эти сутки не обойдется. Синоптики передают уже не мокрый снег, а самый настоящий. Правда, небольшой и кратковременный. К счастью, днем 5 октября от него точно не останется и следа, потому что потеплеет до +8 градусов. При этом, дождя не предвидится.
Зато воскресенье будет отличным! Так что если хотите в ближайшие выходные запланировать прогулку на свежем воздухе, то лучше это сделать во второй день. Так, 6 числа, в столице Приангарья, как сообщается на портале Гисметео, ночью −1, а днем до +11. Небо обещается ясное.
Такой будет погода в Иркутске на неделю с 30 сентября по 6 октября.