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За найденный телефон на дончанку завели уголовное дело

В Волгодонске женщине грозит до пяти лет за найденный телефон.

Источник: Комсомольская правда

В городе Волгодонске Ростовской области полицейские завели уголовное дело на женщину, которая нашла мобильный телефон пенсионерки и не отдала его ей. Об этом сообщили в донском главке полиции.

В ведомстве отметили, что 72-летняя женщина, возвращаясь домой из магазина, не нашла своего телефона, стоимость которого — пять тысяч рублей. О его пропаже она сообщила в полицию.

Правоохранители быстро нашли гаджет. Как оказалось, его нашла на пешеходной дорожке 37-летняя женщина. Его она решила не возвращать хозяйке, а оставить себе.

Полицейские расценили действия женщины как кражу и завели на нее уголовное дело по части 2 статьи 158 УК России. По ней ей грозит до пяти лет лишения свободы. Сейчас подозреваемая находится под подпиской о невыезде.