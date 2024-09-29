На станции метро «Маяковская» начался новый свадебный сезон

«В рамках проекта мэра Москвы Сергея Собянина “Новые адреса счастья” мы предоставляем площадки московского транспорта для проведения свадебных торжеств. Церемонии бракосочетания в метрополитене проходят в ночное время, чтобы не мешать пассажирам», — отметил заммэра столицы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.