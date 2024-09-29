На станции метро «Маяковская» начался новый свадебный сезон

Об этом сообщает сайт kp.ru.
Для проведения церемонии платформу украшают аркой с яркими цветами, а завершается бракосочетание фотосессией в поездах «Номерной» и «Москва — 2024».
«В рамках проекта мэра Москвы Сергея Собянина “Новые адреса счастья” мы предоставляем площадки московского транспорта для проведения свадебных торжеств. Церемонии бракосочетания в метрополитене проходят в ночное время, чтобы не мешать пассажирам», — отметил заммэра столицы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.
Ранее НСН сообщала, что в Москве на Северном речном вокзале поженилась 131 пара с января.