Дончанина, посадившего за руль машины ребенка, привлекли к ответственности

В Ростове инспекторы ГАИ, увидев в соцсети видео с мужчиной, который за руль машины посадил ребенка, нашли его. Об этом сообщили в региональном ведомстве.
— Подобный заезд мог закончиться трагически для всех участников дорожного движения, — отметили в ГАИ.
Как оказалось, хозяин машины — 36-летний ростовчанин. За то, что он дал ребенку прокатиться, его привлекли к ответственности по части 3 статьи 12.23 КоАП России «Нарушение требований к перевозке детей, установленных Правилами дорожного движения».