Что можно и нельзя делать на Вселенские бабьи именины 30 сентября

По традиции, в указанный день посещали церковь и молились Вере, Надежде, Любви о женском здоровье, благополучии, сохранении семьи. Также 30 сентября принято угощать выпечкой и сладостями, чтобы в доме было счастья. День подходит для того, чтобы сходить на рыбалку.