Что можно и нельзя делать на Вселенские бабьи именины 30 сентября

Православная церковь 30 сентября вспоминает святую Софию, а также трех ее дочерей Веру, Надежду и Любовь. В народе принято отмечают Вселенские бабьи именины. Согласно приметам, девушкам и женщина нужно было поплакать в указанный день, чтобы год обошелся без слез.
Что нельзя делать 30 сентября
Не следует заниматься тяжелым физическим трудом, а также бытовыми делами. День не подходит для проведения генеральной уборки. Под запретом находится рукоделие. Запрещено устраивать шумные застолья. Плохой приметой считается проводить свадьбы и венчания 30 сентября.
Что можно делать 30 сентября
По традиции, в указанный день посещали церковь и молились Вере, Надежде, Любви о женском здоровье, благополучии, сохранении семьи. Также 30 сентября принято угощать выпечкой и сладостями, чтобы в доме было счастья. День подходит для того, чтобы сходить на рыбалку.
Согласно приметам, журавли, улетающие на юг, предвещают мороз на Покров, который православные верующие будут отмечать 14 октября. Пасмурная погода указывает на теплую погоду в течение двух недель. Сухая погода говорит про холодную зиму.