Бесплатные музеи, замки, зоопарки, марафон и танцы для пенсионеров. Как будут отмечать День пожилых людей в Беларуси 1 октября 2024

Еще белорусские зоопарки для пожилых людей 1 октября будут бесплатными. В День пожилых людей Парк животных в Барановичах предлагает бесплатный вход для людей пенсионного возраста, предлагая им провести день в окружении животных и насладиться природой. Похожую акцию проведет и Минский зоопарк. Пенсионеры 1 октября смогут посетить его бесплатно, а также при желании можно будет присоединиться к обзорным экскурсиям по зоопарку. Экскурсионные группы будут собираться на центральном входе в 10.00 и 12:30 часов.