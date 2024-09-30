Бесплатные музеи, замки, зоопарки, марафон и танцы для пенсионеров. Как будут отмечать День пожилых людей в Беларуси 1 октября 2024

В Беларуси и во всем мире 1 октября отмечается День пожилых людей. В этот день поздравляют и чествуют людей «золотого и серебряного возраста». «Комсомолка» узнала, как будут поздравлять белорусских пенсионеров, и какие мероприятия для пожилых людей будут бесплатными.
День пожилых людей в Беларуси 2024
Как ранее сообщили в Министерстве труда и социальной защиты ко Дню пожилых людей в Беларуси в третий раз, уже традиционно, будет проходить республиканская акция «Уважение. Забота. Ответственность». Различные мероприятия, круглые столы, марафоны и чествования проходят по всей стране уже со второй половины сентября. И еще накануне праздника в понедельник, 30 сентября, состоится общереспубликанский марафон по скандинавской ходьбе «Шаг к долголетию» со стартом в Гродно.
— В 2023 году в марафоне по ходьбе приняли участие более 5 тысяч человек по всей Беларуси, — прокомментировали в пресс-службе Минтруда.
А еще в план мероприятий ко Дню пожилых людей в Беларуси включены разнообразные мероприятия, в том числе танцевальные. Так, 1 октября, в Минске пройдет фестиваль «На крыльях танцев» для белорусов «золотого возраста». На Минщине проведут фотоконкурс «Селфи с бабушкой», в Любани — мероприятие Минской области «Возраст мудрости, тепла и доброты», в Гомельской области — областной бал «Волшебство осени».
Также по всей стране проходят «серебряные» ярмарки вакансий «Найди дело по душе». Кстати, всего за первое полугодие 2024 года благодаря этим ярмарка смогли найти работу около 700 граждан предпенсионного возраста, трудоустроены примерно 2,6 тысячи пенсионеров.
Бесплатно для пенсионеров в Беларуси 1 октября
Но все-таки в праздник приятнее говорить об отдыхе и развлечениях. И 1 октября в День пожилых людей, 150 музеев по всей Беларуси будут открыты для бесплатного посещения пенсионерами по пенсионному удостоверению.
К музеям присоединяться и крупные дворцово-парковые комплексы. Например, 1 октября в музее-заповеднике «Несвиж» 1 октября организуют бесплатный вход в дворцовый ансамбль и ратушу для пенсионеров, стоит только учитывать, что замок уже работает по зимнему расписанию с 9.00 до 18.00 часов. Также в замковом комплексе «Мир» пройдет акция ко Дню пожилых людей, в рамках которой пенсионеры смогут бесплатно посетить постоянные и временные экспозиции (за исключением коммерческих выставочных проектов. — Ред.).
Еще белорусские зоопарки для пожилых людей 1 октября будут бесплатными. В День пожилых людей Парк животных в Барановичах предлагает бесплатный вход для людей пенсионного возраста, предлагая им провести день в окружении животных и насладиться природой. Похожую акцию проведет и Минский зоопарк. Пенсионеры 1 октября смогут посетить его бесплатно, а также при желании можно будет присоединиться к обзорным экскурсиям по зоопарку. Экскурсионные группы будут собираться на центральном входе в 10.00 и 12:30 часов.
К праздничному марафону присоединится и Национальная библиотека, которая откроет бесплатный вход 1 октября с 10.00 до 21.00 часов. А еще в Национальной библиотеке с 1 по 3 октября включительно будут организованы экскурсии по установленному времени.
К слову, не все праздничные мероприятия организуются только в День пожилых людей, например, 2 октября в Национальном художественном музее будет бесплатное посещение экспозиций для пенсионеров.
И также в Коссовском дворцово-парковом комплексе 2 октября будут проводиться бесплатные экскурсии по времени в залах дворца и в музее Костюшко бесплатно.
Подробнее узнать о бесплатных акциях ко Дню пожилых людей можно на официальных сайтах музеев и учреждений.
Что еще будет 1 октября в День пожилых людей
К празднованию Дня пожилых людей присоединятся также белорусские адвокаты, которые 1 октября будут проводиться бесплатные юридические консультации в области трудового, гражданского, семейного, жилищного права
Еще «Белпочта» к 1 октября проведет акцию по бесплатной пересылке в любой населенный пункт Беларуси простых почтовых карточек, купленных в местах проведения акции — авделенных объектах почтовой связи.
Из праздничных нововведений этого года ко Дню пожилых людей — конкурс красоты «Бенефис женщины-2024» среди дам элегантного возраста, который состоится 2 октября в Лиде.
Праздничные мероприятия будут завершаться 5 октября, когда в Минске пожилые любители спорта посоревнуются в открытых республиканских спортивно-массовых соревнованиях «Активное долголетие — 2024».