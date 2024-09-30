О, винтаж: Домогаров поет Вертинского, Янковский снимается в «Москва слезам не верит»

На следующий день — 25 сентября — звезды кино встретились уже в столичном «Октябре» на премьере сериала «Последний богатырь. Наследие». Это продолжение популярной сказочной франшизы. Действие происходит спустя 20 лет после событий третьей части фильма. Богатырю Ивану (Виктор Хориняк) — 50 лет, у него две дочери: богатырка Марья (Арина Рожкова) и начинающая колдунья Софья (Эвелина Мазурина). Над Белогорьем нависает угроза, и первой придется защищать дом, пока второй предстоит отправиться в Москву прошлого, где всё еще живет молодой и ни о чем не подозревающий отец.