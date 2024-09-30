О, винтаж: Домогаров поет Вертинского, Янковский снимается в «Москва слезам не верит»

Во вторник 24 сентября столичная светская публика разбиралась в «Особенностях национальной больницы» — премьера комедии о приключениях немца в России состоялась в киноцентре «Мосфильм». На следующий день звезды кино встретились в «Октябре», где прошел закрытый показ первых серий сказки «Последний богатырь. Наследие». А в четверг в Москве рассказали еще о нескольких десятках будущих проектов на презентации сезона ИРИ. Среди самых обсуждаемых — «Москва слезам не верит» с Иваном Янковским. Завершали герои светской хроники прошлую неделю на музыкальной ноте — Домогаров презентовал спектакль «Вертинский», Валерия и Нюша спели нетленные хиты на «Вечернем Звуке». «Известия» — о светских событиях прошлой недели.
Взаимоотношения русских и иностранцев — почва для кинематографистов благодатная. Премьера новой комедии о разнице менталитетов — «Особенности национальной больницы» — прошла во вторник 24 сентября в киноцентре «Мосфильм». Сюжет рассказывает о приключениях молодого немца Вернера Мюллера, который по воле случая оказывается волонтером в неврологическом отделении обычной петербургской больницы. Там ему предстоит открыть все грани русского характера.
Представили картину актеры Ольга Смирнова, Аркадий Укупник, Анна Алексахина, Кузьма Котрелев, Василий Щипицын, Юрий Степанов, а также режиссер Станислав Светлов и продюсеры Илья Учитель и Анастасия Акопян. В широкий прокат фильм выпустит «НМГ Кинопрокат» (входит в холдинг Национальная Медиа Группа) 3 октября.
На следующий день — 25 сентября — звезды кино встретились уже в столичном «Октябре» на премьере сериала «Последний богатырь. Наследие». Это продолжение популярной сказочной франшизы. Действие происходит спустя 20 лет после событий третьей части фильма. Богатырю Ивану (Виктор Хориняк) — 50 лет, у него две дочери: богатырка Марья (Арина Рожкова) и начинающая колдунья Софья (Эвелина Мазурина). Над Белогорьем нависает угроза, и первой придется защищать дом, пока второй предстоит отправиться в Москву прошлого, где всё еще живет молодой и ни о чем не подозревающий отец.
Зрителям проект представили главные звезды сериала. Среди гостей были и редкие на светских мероприятиях персоны — Анатолий Вассерман, Виктор Сухоруков, Ева Польна с дочерью. Не было на премьере Елены Яковлевой, которая тоже нечасто появляется на подобных мероприятиях, однако до этого «Известия» записали с актрисой, исполнившей в «Богатырях» роль Бабы-яги, большое интервью.
Самым масштабным кинособытием на прошлой неделе стала презентация нового сезона Института развития интернета (АНО «ИРИ»), которая прошла в четверг, 26 сентября. Принимали гостей в инновационном IT-кластере «Кибердом» генеральный директор ИРИ Алексей Гореславский и исполнительный директор Елена Лапина. Они же, заручившись помощью нового виртуального помощника, представили самые громкие премьеры этого года. Среди них сериалы для подростков и всей семьи, социальные драмы, исторические проекты и детективы: «Между нами химия», «Челюскин. Первые», «Подростки в космосе», «Разящий луч» и «По следу зверя». Всего около 80 проектов.
Презентация ожидаемо прошла при полной явке. Мероприятие посетили генеральный директор Первого канала Константин Эрнст, режиссеры Жора Крыжовников, Сергей Мирошниченко, актеры Алексей Гуськов, Даниил Воробьев, Алена Михайлова и другие. На «десерт» собравшимся показали первые кадры из нового сериала Крыжовникова по мотивам советского хита «Москва слезам не верит» и раскрыли часть актерского состава. Иван Янковский снова в главной роли.
Александр Домогаров тем же вечером представил музыкальный альбом «Вертинский». Гостей он пригласил в JAM Club. Народный артист России пел песни Александра Вертинского, которые поклонники услышат на виниле, а также в одноименном драматическом спектакле в постановке режиссера Нины Чусовой.
— От Алексея Козина (Navigator Records) поступило предложение записать диск с песнями Александра Вертинского, — рассказал Александр Домогаров. — Было лестно. Но столько уже было интерпретаций, что признаюсь, было боязно браться. Мы собирались и просто играли Вертинского, чтобы раскусить, в чем прелесть элементарного стиха с достаточно несложной музыкой. Путем проб и ошибок мы пришли к финальному результату.
Пластинка получилась неожиданной — в ней сохранены все интонации Вертинского, но присутствует современное звучание.
К концу прошлой недели эстафета перешла к представителям мира музыки. В четверг 26 сентября в пространстве СТУДИО состоялся традиционный «Вечерний Звук». Это серия закрытых концертов, где артисты — опытные и начинающие — презентуют свои новые песни, а заодно радуют гостей нетленными хитами. В этот раз публика пела с Валерией «Самолет», «Часики», «Океаны», с Нюшей — «Цунами».