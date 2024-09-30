Правительство одобрит пакет инициатив, ужесточающих наказание за нелегальную миграцию

На все три инициативы подготовлены положительные проекты отзывов правительственной комиссии по законопроектной деятельности (есть в распоряжении «Ъ»). Ожидается, что они будут утверждены в понедельник, 30 сентября. Инициативы «вполне приемлемы и востребованы в сегодняшней ситуации», говорит первый зампред думского комитета по делам СНГ Константин Затулин («Единая Россия»). Однако он уточнил, что законопроекты не являются чем-то «принципиально и радикально новым», а лишь усиливают уже имеющиеся наказания. Депутат полагает, что они не удовлетворят сторонников введения визового режима и радикального сокращения трудовой миграции. «С ними я не согласен, потому что они не понимают потребности нашей экономики, возможностей нашего положения, в том числе внешнеполитического, и фактически переходят грань, — сказал Затулин.— Достаточно почитать те тексты, которые публикуются в том числе некоторыми депутатами Государственной думы, — противники миграции сегодня не стесняются и в оскорблениях. Разговор в таких тонах тянет на состав преступления под названием “разжигание межнациональной розни”».