Правительство одобрит пакет инициатив, ужесточающих наказание за нелегальную миграцию

В распоряжении «Ъ» оказались три законопроекта, подготовленные депутатами Ириной Яровой и Олегом Морозовым (оба — «Единая Россия»).
Авторы законопроекта предлагают добавить в их перечень факт незаконного пребывания преступника в России. «Нахождение на территории страны нелегально свидетельствует о заведомо недобросовестном и противоправном поведении лица и уже предполагает его повышенную ответственность в случае совершения преступления», — говорится в пояснительной записке. Там же утверждается, что, по данным правоохранителей, в России находится более 630 тыс. нелегальных мигрантов, а в 2024 году число совершаемых ими преступлений выросло в три раза.
Отметим, в конце сентября первый заместитель министра внутренних дел Александр Горовой назвал в интервью «Ъ» другие цифры о количестве иностранцев, незаконно находящихся на территории РФ: «Если говорить о нелегалах, в основном к ним относятся граждане Узбекистана, Таджикистана, Киргизии, Армении и Азербайджана. Их в общей сложности около 739 тыс. человек, или порядка 9% (от общего числа находящихся в России иностранцев. — “Ъ”). На протяжении последних четырех-пяти лет эта цифра составляла более 30% — именно столько находилось в нашей стране нелегалов до 2022 года». По данным Горового, доля преступлений, совершенных иностранцами, в том числе и легально находившимися в стране, в общей совокупности раскрытых преступлений за первые 8 месяцев 2024 года составила около 4,2%.
Депутаты предлагают ужесточить ответственность юрлиц за подделку документов, которые используются в целях организации незаконной миграции (речь идет о нарушении правил въезда в РФ, системы миграционного учета, выбора места пребывания или жительства, транзитного проезда через РФ, а также незаконной трудовой деятельности). Сейчас виновным грозит от 400 тыс. до 1 млн руб. штрафа; авторы законопроекта решили поднять планку и установить санкцию в размере от 5 млн руб. до 10 млн руб. Кроме того, депутаты решили ужесточить наказание за рецидив правонарушения — от 10 млн до 60 млн руб.
Статистика по таким преступлениям в первой половине 2024 года выросла на 132,5% по сравнению с прошлым годом, настаивают депутаты. Авторы законопроекта указывают: сейчас по ст. 322.1 УК РФ «Организация незаконной миграции» виновным грозит до пяти лет лишения свободы. Но в статье не указаны «низшие пределы», что приводит к назначению «несоразмерно легкого» наказания, говорят законодатели. Поэтому они хотят установить минимальный срок лишения свободы — от двух лет. «Преступления, связанные с организацией незаконной миграции, безусловно, представляют высокую общественную опасность и требуют адекватных пресекательных мер как за тяжкие преступные деяния», — говорится в пояснительной записке.
Также депутаты предложили дополнить ст. 322.1 УК РФ положением, что организация незаконной миграции, «совершенная организованной группой или в целях совершения тяжких или особо тяжких преступлений», считается особо тяжким преступлением. За него гражданам будет грозить лишение свободы на срок от 8 до 15 лет и штраф в размере от 3 млн до 5 млн руб.
На все три инициативы подготовлены положительные проекты отзывов правительственной комиссии по законопроектной деятельности (есть в распоряжении «Ъ»). Ожидается, что они будут утверждены в понедельник, 30 сентября. Инициативы «вполне приемлемы и востребованы в сегодняшней ситуации», говорит первый зампред думского комитета по делам СНГ Константин Затулин («Единая Россия»). Однако он уточнил, что законопроекты не являются чем-то «принципиально и радикально новым», а лишь усиливают уже имеющиеся наказания. Депутат полагает, что они не удовлетворят сторонников введения визового режима и радикального сокращения трудовой миграции. «С ними я не согласен, потому что они не понимают потребности нашей экономики, возможностей нашего положения, в том числе внешнеполитического, и фактически переходят грань, — сказал Затулин.— Достаточно почитать те тексты, которые публикуются в том числе некоторыми депутатами Государственной думы, — противники миграции сегодня не стесняются и в оскорблениях. Разговор в таких тонах тянет на состав преступления под названием “разжигание межнациональной розни”».
Адвокат Анна Минушкина напоминает, что фундаментальные законодательные изменения в миграционной сфере уже приняты и вступят в силу в феврале следующего года. «Это федеральный закон о высылке, согласно которому будет создан реестр контролируемых лиц — иностранных граждан, которые в РФ находятся незаконно. Эти люди не смогут управлять транспортными средствами, пользоваться банковскими услугами, регистрировать собственность, заключать и расторгать браки, оформлять детей в детские сады и школы, — напомнила адвокат.— Принят и закон о передаче органам МВД полномочий по привлечению к ответственности иностранных граждан с назначением наказания в виде административного выдворения за пределы РФ — сейчас такое решение может принять только суд».
В воскресенье спикер Госдумы Вячеслав Володин анонсировал внесение указанных законопроектов в нижнюю палату парламента вместе с двумя другими инициативами о миграции. Один из них вводит внесудебную блокировку интернет-ресурсов, на которых предлагаются незаконные услуги для мигрантов, в том числе продажа поддельных документов. Другой вводит полный запрет для посреднических организаций принимать участие в приеме экзаменов у мигрантов. «1 октября, во вторник, планируем их внести. Большинство депутатов их поддерживают. Все озвученные выше инициативы должны способствовать наведению порядка в сфере миграционной политики», — пояснил Володин.