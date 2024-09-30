Рассказываем, что обещает погода в Иркутске 30 сентября 2024

Погода в Иркутске 30 сентября 2024 вновь не порадует жителей областного центра осенним теплом. Как сообщили синоптики Иркутского Гидрометцентра, утро в столице региона будет дождливым. Днем осадки прекратятся, но воздух прогреется только до +8.
— Переменная облачность, утром небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега. Днём без существенных осадков, ветер северо-западный, западный 5−10 м/с. Температура +6…+8, — поделились в метеобюро.
Что касается остальных частей региона, то осадки в виде дождя, снега и мокрого снега ожидаются в Катангском и Слюдянском районах. Ветер будет преобладать северо-, юго-западный с порывами до 5−10 м/с.
На западе и севере Иркутской области усиление составит 15−18 м/с. Столбик термометра поднимется до +6…+11. При облачной погоде возможны заморозки. Вот, что обещает погода в Иркутске 30 сентября 2024 и регионе.