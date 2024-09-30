Всесветные бабьи именины 30 сентября: почему женщинам следует поплакать в этот день

По приказу императора-язычника Адриана семья была доставлена в императорский дворец. Девочки, не ведая подвоха, честно отвечали на вопросы правителя, рассказывая, почему они верят Всевышнему. Правитель велел одной из язычниц склонить детей к язычеству, но той не удалось добиться успеха. Разгневанный император велел отправить сестер в камеру пыток. София, разлученная с дочерьми, плакала день и ночь, и, узнав о гибели девочек, пришла к месту погребения и решила не покидать его ни при каких условиях.