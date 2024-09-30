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Медики в Нижнеудинске получат ключи от квартир в новом доме

В 2024 году планируют сдать четыре блока-секции для переселенцев
Источник: Комсомольская правда

В Нижнеудинске до конца 2024 года планируют сдать четыре блока-секции для переселенцев из аварийного жилья и медицинских работников. Как сообщили в пресс-службе правительства региона, по поручению губернатора Иркутской области Игоря Кобзева течение работ проверил министр строительства Александр Галкин.

— Подрядчик завершил строительство 5-этажного 33-квартирного дома для медиков. На следующей неделе государственный строительный надзор намерен выдать заключение о соответствии работ проектной документации. В ближайшее время медики получат ключи от квартир, — сказал Александр Галкин.

По соседству на финальном этапе находится возведение четырех блок-секция на 125 квартир для жителей попадающих под программу переселения. Две секции готовы уже на 90 и 86%. Остальные на 63 и 54%. Сдать объекты жилого фонда планируют до конца года.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что губернатор Приангарья проверил как идет возведение общеобразовательной школы в Слюдянке.